Le Nigeria renoue avec la violence communautaire avec plus d'ampleur et de barbarie contre les civils. C'est le cas de l'Etat de Katsina situé dans le Nord-Ouest du Nigeria où a été enregistré l'enlèvement au moins de trente-cinq femmes et 12 miliciens anti-terroristes. Ce regain violent du terrorisme au Nigeria fait dire aux experts que «la crise doit être résolue par des moyens politiques via un dialogue inclusif entre toutes les parties en conflit dans ce grand pays pétrolier et sur le plan démographique».

Les médias locaux ont rapporté que «cet enlèvement de masse est le plus important d'une série d'enlèvements récents qui ont touche tout le pays. Des personnes soupçonnées d'être des bandits armés ont tendu une embuscade et enlevé environ 35 femmes» qui revenaient d'un mariage dans la zone de Sabuwa», ont-ils ajouté.

Nasiru Muaz, commissaire à la sécurité intérieure de l'Etat de Katsina, a souligné par rapport à cet événement le plus violent et tragique au Nigeria que «lLes fonctionnaires se sont rendus dans le village et ont appris que 53 personnes avaient été enlevées. Il était très risqué pour un convoi transportant une mariée de rouler dans l'obscurité dans une zone aussi exposée aux bandits. Les bandits ont saisi cette opportunité et les ont emmenées», a-t-il affirmé. Dans le même sillage, le commissaire à la sécurité intérieure de l'Etat de Katsina, Nasiru Muaz, a rappelé que «c'est pourquoi nous attirons l'attention des habitants des huit districts infestés de bandits (Sabuwar, Dandume, Faskari, Kankara, Safana, Da muss, Batsari et Jibia) sur la nécessité d'éviter de circuler la nuit», a-t-il rappelé.

La presse locale a relayé des informations à propos de cette série des enlèvements en soulignant que «La semaine dernière, deux chefs traditionnels ont été tués lors d'une attaque dans le même Etat, tandis que des hommes armés ont abattu un dirigeant coutumier et enlevé sa femme dans l'Etat de Kwara», affirme-t-on. La question de l'insécurité dans les régions et les Etats du Nigeria est devenue un véritable cauchemar pour les autorités nigérianes qui ne cessent d'essuyer des échecs face à la détermination des groupes armés qui activent dans les régions les plus vulnérables à savoir la région de l'Etat de Plateau et de l'Etat de Katsina. Alors que le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, quand il est arrivé au pouvoir en 2023, avait promis aux nigérians de mettre un terme à la spirale de la violence communautaire et terroriste qui frappe de plein fouet les populations civiles.

Il faut signaler que depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérian Tinubu, et selon les experts nigérians que «dans le Nord-Est et dans les Etats du Centre, il y a eu une flambée de violence intercommunautaire. La société nigériane de conseil en gestion des risques SBM Intelligence a déclaré avoir comptabilisé 3.964 personnes enlevées au Nigeria depuis le début du mandat de Bola Ahmed Tinubu en mai 2023», ont-ils affirmé. La solution réside selon des spécialistes nigérians de la sécurité intérieure dans la nécessité d'asseoir une approche consistant à mettre en évidence le lien entre la paix, la bonne gouvernance et le développement est apparue comme la plus appropriée pour briser l'insécurité cyclique. Il faut pour cela renforcer la résilience, promouvoir des valeurs démocratiques, le développement et l'accès aux services publics afin de lutter contre les fragilités et les revendications militarisées», rappelle-t-on.

Le Nigeria se trouve dans une véritable spirale de violence intercommunautaire qui s'est développée en une violence qui profite aux groupes terroristes. Ce lien qui s'affirme de plus en plus entre cette violence intercommunautaire et les groupes terroristes pourraient selon les experts de la situation sécuritaire au Nigeria exacerber cette dernière et la transformer en une véritable guerre civile à ciel ouvert.