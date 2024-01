Le Nigeria fait face à un regain sans précédent aux actes terroristes et de la violence. Neuf morts dans de nouvelles violences dans l'Etat du Plateau, selon des sources proche du gouvernement fédéral nigérian. Le président du Conseil du gouvernement de Bokkos, une circonscription de l'Etat du Plateau, a déclaré que «Mercredi, cinq personnes ont été tuées alors qu'elles travaillaient dans leurs champs à Butura Kampani. Le même jour, trois autres personnes ont également été tuées dans leur exploitation de pommes de terre, derrière l'université», a-t-il affirmé.

Les éleveurs nomade du gouvernement de Bokkos souffrent de la situation de violence qui ne cesse de s'exacerber et de prendre de l'ampleur. Ces mêmes éleveurs nomades ont souligné que «nous sommes préoccupés par le fait que, chaque jour, nos concitoyens sont attaqués et tués. Nous signalons toujours nos cas aux services de sécurité. Les meurtres isolés ne permettront pas d'avoir une paix durable dans les communautés locales», ont-ils déclaré.

Il faut rappeler que des villages dans «les circonscriptions de Bokkos et de Barkin Ladi faisant au moins 198 morts», selon les autorités de l'Etat du Plateau. La situation de violence et des actes terroristes est l'oeuvre de deux factions terroristes à savoir, Boko Haram et l'Iswap (organisation affiliée à l'Etat islamique en Afrique).

Cette réalité du terrain ramène l'enjeu sécuritaire à un niveau d'expression où la concurrence entre les deux groupes terroristes se fait d'une manière très rude. Les attaques contre les populations civiles sont justifiées selon les spécialistes de la situation sécuritaire dans la région du Plateau au Nigeria comme moyen de recrutement pour renforcer les groupes armés et maintenir la cadence de la violence et de l'instabilité sécuritaire. Parmi les enjeux de ladite violence et des actes terroristes selon les spécialistes sécuritaires, il y a «des enjeux territoriaux effectivement importants, notamment dans le contrôle du lac. Ce dernier est une zone très riche sur le plan agricole, pour l'élevage, mais aussi pour la pêche. Iswap avait mis en place un système fiscal qui dépendait en bonne partie de l'accès aux ressources du lac. Le groupe est donc en train de voir comment transformer son économie et s'adapter pour continuer à gagner de l'argent», attestent les spécialistes de la situation sécuritaire au Nigeria. Dans la perspective d'atténuer la violence qui frappe de plein fouet le Nigeria, les experts ont sollicité le gouvernement Tinubu à «renforcer la présence des forces de sécurité dans les points chauds identifiés, tout en donnant la priorité à la réduction des dommages causés aux civils, à l'amélioration de la redevabilité du secteur de la sécurité et au rétablissement de la confiance». Plusieurs facteurs ont permis aux groupes armés qui sèment le terrorisme et la violence d'avoir une forte présence dans plusieurs régions du Nigeria. La pauvreté et la démographie galopante font que le Nigeria, un pays le plus riche en Afrique de par son pétrole, est aujourd'hui la cible et l'otage de la spirale de violence qui se maintient d'une manière ahurissante dont les populations subissent ses fatras. Un rapport de Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique a révélé que «des attaques de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest dans le nord-est, aux enlèvements contre rançon et au pillage criminel organisé dans le nord-ouest, en passant par l'agitation sécessionniste et la piraterie dans le sud-sud. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à se sentir moins en sécurité, ce qui a affecté les déplacements et le commerce dans l'ensemble du pays.