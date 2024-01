Le groupe des 77 qui se réunit à Kampala organise avec la Chine son 3e sommet commun. Cet évènement ne peut être qualifié de banal au regard de l'actuelle conjoncture géopolitique. Il faut dire que dans ce groupe de pays, nés dans l'euphorie des décolonisations en Asie et en Afrique n'est certainement pas le même. Les nations qui le composent ont presque toutes traversé des crises internes, subi des ingérences occidentales et dans le même temps, se sont développées. En 59 ans, le monde a connu des évolutions notables, tant au plan économique qu'au niveau des équilibres mondiaux. La chute de l'Union soviétique et le caractère unipolaire de la gouvernance mondiale qui a suivi a profondément marqué le Mouvement des non-alignés, dont les Sommets se suivaient et se ressemblaient, sans aucun impact sur l'équilibre de la terreur qu'imposait les États-Unis sur la planète. Beaucoup de pays non alignés ont été victimes de l'ordre américain.

Mais l'accélération des évènements, ces quinze dernières années, a laissé entrevoir une «nouvelle mission» pour le G77. En son sein même et en dehors, des nations ont émergé et réussi à faire glisser l'axe de la croissance mondiale d'Est en Ouest. L'Occident a perdu le statut de locomotive de la planète à la faveur de l'émergence d'une Chine ostensiblement conquérante au plan économique et scientifique, jusqu'à s'imposer comme l'usine du monde et, cerise sur le gâteau, de se payer sa propre station spatiale. L'un des signes majeurs du poids de l'Empire du Milieu dans le nouvel équilibre du monde est sa capacité de devenir leader du véhicule électrique en quelques années. Elle domine la production des énergies renouvelables. Et son influence géopolitique est apparue avec force lors de la pandémie de Covid-19. Principal détenteur des facteurs de protection contre la maladie, elle a développé le vaccin avant les Américains et l'a distribué aux sociétés du «sud global». Un acte authentique du leadership que Pékin assume pleinement à travers son ambitieux programme «la Ceinture et la Route».

Les pays du G77, qui ont eu des fortunes diverses dans leurs développements respectifs, ont tous besoin de trouver leurs places dans un nouveau monde qui s'annonce multipolaire. Et dans cette configuration, chacun a certainement un atout à faire valoir. Mais cela n'aura de sens que dans l'unité de l'action, face à un Occident en perte de vitesse, mais qui n'a rien perdu de ces capacités de nuisance. Les milliers de bases américaines, potentiellement de l'Otan, aux quatre coins du monde, les projets de réarmement de l'ensemble des pays de l'Occident à coups de milliers de milliards de dollars constituent autant de facteurs d'inquiétude pour les pays non- alignés qui, soulignons-le, ont eux aussi leurs propres moyens de dissuasion. Le Sommet qui les réunit, aujourd'hui, à la Chine est, certes, un signal envoyé à l'Occident, mais c'est également une volonté de susciter, de construire un monde nouveau qui repose sur le principe du codéveloppement, pas sur l'équilibre de la terreur.

La Chine qui se sait la cible des Occidentaux parce qu'elle constitue une entrave à leur hégémonie a, de son, côté, tout intérêt à rendre irréversible son programme «la Ceinture et la Route». Il y a donc dans ce troisième sommet une vision gagnant-gagnant et le seul grand perdant pourrait être l'Occident s'il s'entête à vouloir conserver un hégémonisme qui prend l'eau de toutes parts.