Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déploré, hier, devoir interrompre en mai l'aide en Éthiopie pour 650000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en raison d'un manque de financement. Sans aide d'urgence, 3,6 millions de personnes n'auront plus accès «dans les semaines qui viennent» à l'aide alimentaire, a aussi averti dans un communiqué l'organisation onusienne. Le PAM, «contraint d'interrompre le traitement de 650000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en mai», prévoyait de fournir une assistance nutritionnelle vitale à 2 millions de mères et d'enfants en 2025. Outre l'arrêt des programmes d'aide sous l'égide de l'Agence américaine de développement (Usaid) décidé par Donald Trump lors de son retour à la Maison- Blanche, plusieurs pays occidentaux ont taillé dans leurs dépenses en la matière. Ces coupes claires interviennent alors que l'Éthiopie, géant d'Afrique de l'Est d'environ 130 millions d'habitants, est confronté à de nombreux défis. Une sanglante guerre civile qui a opposé les forces fédérales à des rebelles a ravagé entre novembre 2020 et novembre 2022 la région septentrionale du Tigré, faisant au moins 600000 morts. Les armes se sont tues, mais environ un million de personnes, sur une population d'environ 6 millions avant la guerre, sont toujours déplacées.

Des conflits armés ont toujours lieu dans les deux régions les plus peuplées du pays, l'Amhara et l'Oromia, déplaçant des centaines de milliers de personnes. « Les conflits en cours, l'instabilité régionale, les déplacements, les conditions météorologiques extrêmes et les chocs économiques ont laissé plus de 10 millions de personnes confrontées à la faim et à la malnutrition», a souligné l'agence onusienne. L'Éthiopie fait également face à un afflux de réfugiés en provenance de pays frontaliers, notamment du Soudan en guerre et du Soudan du Sud. Le pays enclavé de la Corne de l'Afrique, est aussi confronté à des épisodes intenses de sécheresse. Malgré des besoins croissants, le PAM «s'attend à recevoir un peu plus de la moitié du financement de l'année dernière pour ses opérations en Éthiopie». L'agence onusienne est confrontée à un «déficit de financement de 222 millions de dollars entre avril et septembre 2025», a-t-elle alerté.