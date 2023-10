Dans un communiqué, le PAM, basé à Rome, a exprimé dimanche sa «profonde inquiétude» face à la détérioration rapide de la situation dans les territoires palestiniens occupés et à l’impact de l’escalade sioniste sur les populations affectées, notamment à Ghaza.»A mesure que le conflit s’intensifie, les civils - y compris les familles et les enfants vulnérables - sont confrontés à des difficultés croissantes pour accéder aux approvisionnements alimentaires», en raison des bombardements qui perturbent les réseaux de distribution et de production alimentaires, a souligné le PAM. Il a indiqué que «la plupart des magasins des zones touchées en Palestine disposent d’un stock de nourriture suffisant pour un mois, mais ce stock pourrait s’épuiser rapidement car les gens se précipitent pour acheter de la nourriture par peur d’un conflit prolongé. Et les fréquentes pannes de courant menacent de gâcher la nourriture».

Le programme des Nations unies a exprimé son ferme engagement à fournir l’aide alimentaire nécessaire à environ 350.000 Palestiniens par mois et à étendre son soutien à près d’un million de Palestiniens en coopération avec d’autres partenaires.