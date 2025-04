Le Parlement arabe a mis en garde contre la poursuite de l’agression génocidaire menée par l’occupation sioniste contre le peuple palestinien, au milieu du silence international persistant, le décrivant comme non moins odieux que les crimes commis par l’occupation, ont rapporté, hier, des médias. Lors de son discours à la quatrième session plénière du Parlement arabe tenue à Baghdad, le président du Parlement, Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, a souligné que la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient ne seront pas atteintes sans parvenir à une solution juste et globale à la question palestinienne, à travers la création d’un État palestinien indépendant avec El-Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l’Initiative de paix arabe.