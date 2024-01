Le Parlement de la communauté autonome espagnole basque a abrité, samedi, la 27e conférence interparlementaire «Paix et liberté pour le peuple sahraoui» à laquelle ont pris part des représentants des assemblées régionales de toute l’Espagne.

Des représentants des assemblées législatives de Navarre, de Catalogne, de la Rioja, d’Aragon, de Castille-et-Léon, des Iles Baléares, des Iles Canaries, de Cantabrie, de Madrid et des Asturies ont assisté à l’évènement pour «discuter et se mettre d’accord sur une déclaration» en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui, selon des médias locaux. A l’ouverture des travaux, Bakartxo Tejeria, présidente du Parlement basque, a souligné que «la cause du peuple sahraoui est aussi celle du peuple basque». Pour elle, «ce sentiment de solidarité se reflète depuis plusieurs années dans les nombreuses initiatives approuvées par le Parlement». Et de préciser : «Ce sont des initiatives qui nécessitent une solution politique juste et respectueuse d’un principe fondamental, à savoir le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui».

Ainsi, elle a jugé «très positif» le travail accompli et les décisions prises par la conférence interparlementaire «Paix et liberté pour le peuple sahraoui» pour parvenir à cette «solution politique juste».

Parmi les décisions et revendications de la conférence, figurent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, la fin de l’occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc et la condamnation des violations par l’occupant marocain des droits de l’Homme des Sahraouis dans les territoires occupés. La présidente a cité également la demande adressée aux Nations unies en vue de promouvoir une solution juste et définitive, car, a-t-elle souligné, «un référendum d’autodétermination doit avoir lieu».

De son côté, le représentant-adjoint du Front Polisario en Allemagne, Saleh Sid Mustafa, a affirmé que le Maroc «n’avait aucun moyen de gagner militairement la guerre au Sahara occidental», soulignant que la complicité de certains Etats occidentaux avec le royaume «est l’une des raisons pour lesquelles le conflit n’est pas encore résolu». Dans une intervention à la

conférence internationale sur le parcours de la militante socialiste Rosa Luxembourg, à Berlin, il a affirmé que les Sahraouis sont «invincibles». Pour le diplomate sahraoui, le Maroc en est parfaitement conscient et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs il s’appuie sur les Occidentaux, en leur ouvrant grandes les portes des investissements et de l’exploitation des richesses des territoires sahraouis. Il a fait observer, à ce sujet, que «l’avidité des Etats occidentaux et leur course derrière les intérêts sont malheureusement l’une des raisons de la non-résolution du conflit au Sahara occidental jusqu’à ce jour».»En permettant aux Occidentaux d’investir et d’exploiter les richesses sahraouies, le Maroc a fini par faire d’eux des complices et un appui au sein des instances internationales», a expliqué en substance Saleh Sidmustafa.

Il a ajouté que le Maroc, «champion de la ruse», a réussi également à duper les Etats occidentaux en leur faisant croire qu’il développait les énergies renouvelables dans les territoires sahraouis occupés.»Sous prétexte de vouloir développer des sources d’énergie alternatives, l’occupation marocaine est cimentée et éco-blanchie par les Occidentaux», a souligné Saleh Sidmustafa. Le responsable sahraoui a conclu son intervention intitulée : «Sahara occidental : pourquoi le conflit en Afrique du Nord n’est pas encore résolu?» en disant que la non-tenue d’un référendum au Sahara occidental est temporaire, car le droit des Sahraouis à l’autodétermination, consacré par le droit international et les résolutions onusiennes, est incontournable.

Par ailleurs, les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé les forces de l’occupant marocain dans le secteur d’El Guelta, a indiqué, samedi, un communiqué militaire de la Direction centrale du commissariat politique de l’APLS. Selon le communiqué rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «dans le cadre de la guerre de libération et de la poursuite de la lutte armée, des détachements avancés de l’APLS ont mené un bombardement qui a ciblé, samedi, des bases des forces de l’occupant marocain dans la région de Lethertyat dans le secteur d’El Guelta, «entrainant d’importantes pertes dans les rangs de l’Armée de l’occupant marocain, tous grades confondus».