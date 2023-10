Le parquet vénézuélien a annoncé jeudi avoir émis un mandat d’arrêt contre le chef de l’opposition Juan Guaido, et qu’il allait demander le lancement d’une notice rouge par Interpol, sur la base d’enquêtes menées par un tribunal des Etats-Unis et divulguées par la presse. Les procureurs ont été désignés «pour émettre un mandat d’arrêt contre lui et une demande de notice rouge auprès d’Interpol afin qu’il paie pour ses crimes», a déclaré le procureur Tarek William Saab dans une allocution télévisée. Exilé aux Etats-Unis, Juan Guaido est notamment accusé de trahison, d’usurpation de fonctions, de blanchiment d’argent et d’association en vue de commettre un crime. M. «Guaido a utilisé les ressources de PDVSA (le géant public pétrolier Petroleos de Venezuela, NDLR) pour causer des pertes proches ou supérieures à 19 milliards de dollars», a déclaré le procureur vénézuélien, qui a dit s’appuyer sur des «révélations» fournies à la presse «par un tribunal fédéral aux Etats-Unis». Ancien président de l’Assemblée nationale, M. Guaido s’était proclamé en janvier 2019 «président intérimaire» du Venezuela après la réélection du président Nicolas Maduro en 2018. M. Guaido avait notamment pu compter sur le soutien de Washington, qui avait adopté une batterie de sanctions contre Caracas, dont un embargo sur le pétrole vénézuélien.