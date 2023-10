Le parti d’opposition de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé samedi rejeter les résultats des élections locales et sénatoriales.»Le PPA-CI (Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire) rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l’essentiel par des manœuvres frauduleuses», a déclaré le porte-parole du parti, Justin Koné Katinan, lors d’une conférence de presse à Abidjan.»La CEI (Commission électorale indépendante) est la première complice, si elle n’en est pas l’initiatrice, de la multitude des cas de fraude», a ajouté M. Katinan. Le PPA-CI a pointé une «partialité des forces de l’ordre» qui ont «assisté passivement à la destruction du matériel électoral» dans certains bureaux et ont été «brutales avec les opposants». Le PPA-CI a accusé le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara, d’avoir «acheté le vote des électeurs». Les élections locales ont eu lieu le 2 septembre, les sénatoriales le 16. Le parti au pouvoir a raflé 123 communes sur 201 et 25 régions sur 31. Le PPA-CI, grâce à une alliance avec le principal parti d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a obtenu dix communes et une région. Aux sénatoriales, il n’a remporté aucun des 64 sièges, quand le parti au pouvoir en a obtenu 56.