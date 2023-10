Par Ari Shabit*

Possible de réformer le sionisme, de sauver la démocratie et de diviser le peuple de ce pays. Il a ajouté que si tel est le cas, il n'y a pas de goût pour vivre dans ce pays, il n'y a pas de goût pour écrire dans Haaretz, et il n'y a pas de goût pour lire Haaretz. Nous devrions faire ce que Rogel Alpher a suggéré il y a deux ans, c'est-à-dire quitter le pays. Si «israélien» et le judaïsme ne sont pas un facteur vital d'identité, et si chaque citoyen «israélien» possède un passeport étranger, non seulement au sens technique, mais aussi au sens psychologique, alors l'affaire est réglée.

Il faut dire au revoir à ses amis et déménager à San Francisco, Berlin ou Paris. De là, depuis le pays du nouvel ultranationalisme allemand, ou depuis le pays du nouvel ultranationalisme américain, il faut regarder tranquillement et regarder «l'État d'Israël» rendre son dernier soupir. Nous devons prendre trois pas en arrière et regarder l'État juif démocratique sombrer.

Il se peut que le problème ne soit pas encore établi. Nous n'avons peut-être pas encore dépassé le point de non-retour. Il est encore possible de mettre fin à l'occupation, d'arrêter les colonies, de réformer le sionisme, de sauver la démocratie et de diviser le pays. Et l'écrivain a poursuivi: «J'ai mis le doigt dans les yeux de Netanyahou, de Lieberman et des néo-nazis, pour les réveiller de leur illusion sioniste, selon laquelle Trump, Kushner, Biden, Barack Obama et Hillary Clinton ne sont pas ceux qui mettront fin à la guerre. profession. Ce ne sont pas les Nations unies et l'Union européenne qui arrêteront les colonies. La seule puissance au monde capable de sauver «Israël» de lui-même, ce sont les «Israéliens» eux-mêmes, en concevant un nouveau langage politique qui reconnaît la réalité et le fait que les Palestiniens sont enracinés dans cette terre.

Je vous exhorte à trouver la troisième voie afin de survivre ici et de ne pas mourir. L'écrivain affirme dans le journal Haaretz: que les «Israéliens», depuis qu'ils sont arrivés en Palestine, se rendent compte qu'ils sont le produit d'un mensonge inventé par le mouvement sioniste, au cours duquel ils ont utilisé toute la ruse de la personnalité juive à travers l'histoire.

En exploitant et en exagérant ce qu'Hitler appelait l'Holocauste, le mouvement a réussi à convaincre le monde que la Palestine est la «Terre promise» et que le prétendu temple est situé sous la mosquée Al-Aqsa. Un monstre nucléaire.

L'écrivain a sollicité l'aide d'archéologues occidentaux et juifs, dont le plus célèbre est Israel Flinstein de l'Université de Tel-Aviv, qui a confirmé que «le Temple est aussi un mensonge et un conte de fées qui nn'existe pas, et toutes les fouilles ont prouvé qu'il a disparu complètement il y a des milliers d'années, et cela a été explicitement indiqué dans un grand nombre de références juives. Et de nombreux archéologues occidentaux l'ont confirmé... Le dernier d'entre eux était en 1968 après JC, l'archéologue britannique Dr. Catelyn Kapinos, alors qu'elle était directrice des fouilles à l'École britannique d'archéologie de Jérusalem. Elle a effectué des fouilles à Jérusalem et a été expulsée de Palestine pour avoir dénoncé les mythes «israéliens» sur la présence de traces du Temple de Salomon au pied de la mosquée Al-Aqsa...

Où j'ai décidé qu'il n'y avait jamais eu aucune trace du Temple de Salomon, et j'ai découvert que ce que les Israélites appellent «le bâtiment des écuries de Salomon» n'a rien à voir avec Salomon ou les écuries du tout.

Il s'agit plutôt d'un modèle architectural d'un palais qui est couramment construit dans plusieurs régions de Palestine, et ce malgré le fait que «Kathleen Kenyon» est venue de la Palestine Exploration Fund Society, dans le but de clarifier ce qui a été déclaré dans la Bible. comptes, car elle a montré une grande activité en Grande-Bretagne au milieu du XIXe siècle sur l'histoire du «Proche-Orient». Il a souligné que c'est la malédiction du mensonge qui poursuit les «Israéliens», et jour après jour, elle les frappe au visage sous la forme d'un couteau dans les mains des habitants de Jérusalem, Khalili et Nabulsi, ou avec une pierre de groupe ou un chauffeur de bus de Jaffa, Haïfa et Acre.

Les «Israéliens» se rendent compte qu'ils n'ont pas d'avenir en Palestine, car ce n'est pas une terre sans peuple, comme ils l'ont menti. Voici un autre écrivain qui reconnaît, non pas l'existence du peuple palestinien, mais sa supériorité sur les «Israéliens», est (Gideon Levy), le sioniste de gauche, comme il le dit: Il semble que les Palestiniens soient différents du reste. de l'humanité. Nous avons occupé leurs terres et appelé leurs jeunes prostituées, prostituées et drogues, et nous avons dit que quelques années passeraient, et ils oublieraient leur patrie et leur terre, et si leur jeune génération faisait exploser l'Intifada des 87. Nous les avons mis en prison et a dit que nous les élèverions en prison. Des années plus tard, et après avoir pensé qu'ils avaient retenu la leçon, s'ils revenaient vers nous avec un soulèvement armé en 2000, qui a mangé le vert et le sec, nous avons dit que nous démolirions leurs maisons et les assiégerions pendant de nombreuses années, et S'ils parvenaient à extraire des missiles impossibles à utiliser pour nous frapper, malgré le siège et la destruction, nous avons alors commencé à les planifier avec des murs et des barbelés.. Et s'ils sont venus vers nous depuis le sous-sol et dans les tunnels, jusqu'à ce qu'ils nous tuent lors de la dernière guerre, nous les avons combattus avec cervelle, alors ils ont pris le contrôle du satellite «israélien» (Amos)? Et ils terrorisent chaque foyer en Israël en répandant des menaces, comme cela s'est produit lorsque leurs jeunes ont réussi à s'emparer de la Deuxième chaîne israélienne. En résumé, il semble que nous soyons confrontés aux peuples les plus difficiles de l'histoire, et qu'il n'y a pas d'autre solution avec eux que la reconnaissance de leurs droits et la fin de l'occupation.

*écrivain israélien