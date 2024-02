Le président de la République arabe sahraouie démocratique et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a entamé une visite en Irlande à la tête d'une importante délégation. Au cours de son séjour, entamé mercredi et devant s'étaler sur trois jours, le président Ghali sera reçu par le président d'Irlande, M. Micheal Higgins, et rencontrera également des chefs de parti de la coalition gouvernementale (Fianna Fail, Fine Gael et Les Verts), ainsi que de l'opposition, dont Mme Mary Lou McDonald, présidente du Sinn Fein, parti nationaliste de gauche, et principal parti d'opposition. Parti nationaliste de gauche et principal parti d'opposition, le Sinn Fein devrait conduire le prochain gouvernement à l'issue des élections générales prévues en Irlande, en mars 2025. A cette occasion, le président sahraoui entretiendra son hôte, le président Higgins, ainsi que différents interlocuteurs des derniers développements de la question sahraouie aussi bien sur le terrain au Sahara occidental, que sur la scène internationale, notamment aux Nations-unies et au niveau de l'Union européenne. Il examinera avec eux les moyens à même de renforcer la solidarité et le soutien du peuple irlandais et de l'Irlande en général, avec le peuple sahraoui. Il abordera plus particulièrement le rôle que l'Irlande, en sa qualité de membre de l'UE, pourrait jouer au sein de l'institution communautaire, pour la défense des droits du peuple sahraoui et la promotion de sa cause.

Par ailleurs, le président sahraoui sera reçu au siège du ministère des Affaires étrangères et au Parlement irlandais, où une table ronde est également prévue, à cette occasion, avec des représentants de la société civile des syndicats et des médias irlandais. Il convient de souligner que l'Irlande est un défenseur sûr et déterminé du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et ce quel que soit la couleur politique de la majorité au pouvoir à Dublin.

En effet, le gouvernement irlandais publie, régulièrement, des déclarations officielles pour rappeler cette position de soutien sans équivoque. Au sein de l'UE, l'Irlande compte parmi les Etats membres les plus constants dans leur position de défense des droits de l'Homme du peuple sahraoui et de préservation des richesses naturelles du territoire du Sahara occidental. Cette position constante et courageuse, Dublin la tient notamment de l'histoire de résistance du peuple irlandais face au colonialisme britannique. En effet après 7 siècles de dure colonisation (1163 - 1921), le peuple irlandais a mené un combat héroïque au début du siècle dernier contre l'occupant et mené une résistance qui lui a permis d'arracher son indépendance à la suite du traité de Londres de 1921.

Par ailleurs, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a condamné, mercredi devant la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, les campagnes de déplacement forcé menées par les autorités d'occupation marocaines contre les citoyens sahraouis dans les régions occupées de la République sahraouie. Intervenant lors du débat sur le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Sidati a déclaré que «l'occupation marocaine continue de violer gravement les droits de l'homme dans les régions occupées du Sahara occidental», condamnant les campagnes menées par l'occupation ces derniers jours contre un certain nombre de citoyens dont les terres ont été confisquées et les biens incendiés, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le ministre sahraoui a appelé la Commission africaine des droits de l'homme à «suivre de près cette situation grave qui exige une surveillance étroite de la part de la Commission africaine, tout comme de toutes les organisations et institutions internationales des droits de l'homme».

Une importante délégation sahraouie participe aux travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, accompagné de l'ambassadeur chargé de l'Afrique, Mohamed Yaslem Beissat, et du représentant permanent de la République sahraouie auprès de l'Union africaine, Lemen Aba Ali, ainsi que du personnel de la mission permanente.