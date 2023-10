Le président du Conseil européen Charles Michel a estimé mardi qu'une attaque contre une infrastructure civile n'était pas conforme au « droit international », après un bombardement, qui a fait au moins 500 martyrs, de l'aviation sioniste contre un hôpital où s'étaient réfugiées des familles palestiniennes dans la bande de Ghaza assiégée. « Il semble que c'est confirmé, et une attaque contre une infrastructure civile n'est pas conforme au droit international », a déclaré Michel qui a aussi exprimé son « émotion ».Le président du Conseil européen s'exprimait à l'issue d'un sommet par visioconférence des 27 sur l'agression sioniste contre la bande de Ghaza. Une frappe de l'aviation sioniste contre un hôpital de la ville de Ghaza a fait au moins 500 martyrs et blessés, selon plusieurs sources dont le ministère palestinien de la Santé. L'agence palestinienne de presse Wafa a fait état de 500 martyrs et blessés recensés suite à des bombardements de l'aviation sioniste ayant ciblé l'hôpital Al-Ahly Arabi dans le quartier d'Al Zaytoun, à Ghaza.