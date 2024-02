Un audit va être commandé sur trois institutions gouvernementales clés, dont la banque centrale, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la corruption, a déclaré la présidence jeudi. M. Boakai, qui a battu son prédécesseur George Weah lors des élections de novembre, a gagné en promettant de s’attaquer à la corruption et d’améliorer les conditions de vie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. La campagne de lutte contre la corruption comprenait un audit de l’ancien gouvernement. Dans un communiqué publié jeudi, la présidence a déclaré que M. Boakai avait demandé à la Commission générale d’audit du Liberia de procéder à un audit de la banque centrale, de l’agence nationale de sécurité et du service de protection de l’exécutif. L’inspection portera sur la période allant de 2018 à 2023 et rendra ses conclusions dans un délai de trois mois. Elle marque «le début d’un audit holistique des ministères et des agences gouvernementales», conformément à l’engagement de M. Boakai de lutter contre la corruption et d’assurer la transparence, selon le communiqué. La banque centrale n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.