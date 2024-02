Le président irlandais, Michael Daniel Higgins, a réitéré, lors de sa rencontre à Dublin avec le président sahraoui Ibrahim Ghali, la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance. L'Agence de presse sahraouie (SPS) a rapporté que le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, a rencontré hier, dans le cadre de sa visite en Irlande, son homologue irlandais qui lui a réitéré son «soutien et son appui au droit du peuple sahraoui à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément au respect du droit international et du droit humanitaire international, ainsi qu'aux chartes et aux résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au Sahara occidental». Les deux présidents ont également évoqué les derniers développements de la question sahraouie et les perspectives de l'action future, notamment dans le domaine de la solidarité, que ce soit à l'intérieur du pays, en Europe ou dans le monde, ajoute la même source. Lors de la rencontre élargie aux délégations des deux pays, les deux parties ont également examiné les positions du Front Polisario concernant la scène internationale, la question sahraouie et la violation marocaine de l'accord de cessez-le-feu et la reprise de la lutte armée comme moyen légitime de défense et du droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. Le président sahraoui effectue depuis mercredi une visite en République d'Irlande, accompagné d'une importante délégation comprenant notamment MM. Mohamed Salem Ould Salek, ministre conseiller à la Présidence chargé des affaires diplomatiques, Omar Mansour, ambassadeur chargé de l'Europe et des institutions européennes, et Sidi Mohamed Amar, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO. La délégation présidentielle a tenu une série de rencontres, notamment avec les membres des deux chambres du Parlement irlandais, ainsi qu'avec des représentants de différentes formations politiques, syndicales, de la société civile et du mouvement de solidarité, selon SPS.

D'autre part, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, a souligné que le Maroc «a multiplié ces derniers jours les attaques» contre l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, après que le Makhzen ait réalisé que l'émissaire onusien ne pouvait être «dompté à son goût».»Le Maroc multiplie les attaques contre de Mistura, menaçant de couper les ponts avec lui». Selon lui, le Makhzen invoque la visite de Staffan de Mistura en Afrique du Sud, mais «la vérité est que cette visite n'est rien d'autre qu'une excuse inventée pour rompre avec l'envoyé de l'ONU après avoir réalisé qu'il ne peut pas être dompté». Oubi Bouchraya a rappelé le retard du Maroc pour approuver la nomination de l'émissaire onusien (octobre 2021), contrairement au Front Polisario qui l'a saluée cinq mois plus tôt, et l'obstruction du Maroc à l'exercice de son mandat, dont la visite du Sahara occidental en juillet 2022, autorisée finalement en septembre 2023. Le régime marocain «poursuit toujours l'obstruction arrogante en pensant que la mission de l'émissaire est de légitimer le fait accompli colonial», explique-t-il. Rabat vise, souligne le diplomate sahraoui, à «créer les conditions pour le pousser à la démission comme ce fut le cas pour son prédécesseur (Horst Kohler)», pour «raisons de santé» qui n'étaient qu'une «forte hypertension artérielle» causée par «le mépris du Maroc et l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU».»La visite en Afrique du Sud n'est qu'un prétexte, et si elle n'avait pas eu lieu, le Maroc aurait inventé autre chose». Elle «s'inscrivait dans le cadre de son mandat», comme l'a souligné le 31 janvier dernier, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.»Rabat serait arrivé à la conclusion qu'il fallait se débarrasser de l'homme après qu'il ait compris le conflit de l'intérieur, loin de la vision simpliste éblouie par les oripeaux de la propagande de l'occupation depuis l'extérieur», écrit encore Oubi Bouchraya. D'après le diplomate sahraoui, le Maroc «continuera sa campagne contre Staffan de Mistura pour le pousser à démissionner», et ensuite justifier cette démission par «des raisons personnelles» ou des «raisons de santé». «Mais, si cela arrive, personne ne pourra cacher la vraie raison, qui est la démission chronique du Conseil de sécurité de l'ONU de mener à bien son mandat historique de décolonisation du Sahara occidental», regrette le représentant du Front Polisario.