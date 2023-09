Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a annoncé lundi la composition de son nouveau gouvernement de 26 membres, après sa réélection le mois dernier pour un second mandat. Le président a maintenu plusieurs ministres dans leurs portefeuilles, le ministre des Finances et de la Promotion des investissements Mthuli Ncube, le chef de la diplomatie Frederick Shava, le ministre de la Justice, des Affaires légales et parlementaires Ziyambi Ziyambi, le ministre des Terres et de l’Agriculture Anxious Masuka, et le ministre de la Défense Oppah Muchinguri Kashiri. L’ancien ministre de l’Energie Soda Zhemu a été nommé ministre des Mines. Le président Mnangagwa doit relever entre autres défis celui de reconstruire une économie en difficulté, frappée par l’hyper inflation, l’effondrement de la monnaie et un taux de chômage élevé.