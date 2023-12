Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, à l'occasion de sa réélection à la tête de la République arabe d'Egypte.»Excellence et cher frère, à l'occasion de votre réélection en qualité de président de la République arabe d'Egypte, pays frère, et du renouvellement de la confiance du peuple égyptien frère en votre personne, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations», lit-on dans le message de félicitations.»Votre réélection pour un nouveau mandat vous permettra de poursuivre votre parcours en vue de réaliser davantage de progrès et de prospérité pour votre pays et de conforter son rôle pionnier, notamment en cette conjoncture marquée par des défis régionaux et internationaux», a ajouté le président de la République.»Tout en vous exprimant mes voeux sincères de succès, je saisis cette occasion pour affirmer notre souci permanent de renforcer les liens de fraternité historiques liant nos deux peuples frères et d'élargir les perspectives de nos relations de coopération et de partenariat dans différents domaines, dans le cadre de la concertation et de la coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt pour nos deux pays et pour la nation arabo-musulmane», a souligné le Président Tebboune.»Je vous prie d'agréer, Excellence et cher frère, l'expression de ma fraternité et de mon estime», a conclu le président de la République.