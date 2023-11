Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé à «la fin du génocide» contre le peuple palestinien commis par l’entité sioniste dans la bande de Ghaza, théâtre depuis plus d’un mois d’agressions barbares, a rapporté hier l’agence de presse Wafa. Le président Maduro a déploré les massacres dont sont victimes les Palestiniens à Ghaza, en particulier «les femmes et les enfants qui sont tués de manière horrible», soulignant à «la nécessité de mettre fin au génocide» de l’occupant sioniste. Plus de 10.300 personnes, en majorité des civils, dont 4.237 enfants, sont tombées en martyrs à Ghaza depuis le 7 octobre, selon un dernier bilan du ministère palestinien de la Santé. Les appels de la communauté internationale se multiplient pour un cessez-le-feu à Ghaza où la situation humanitaire est devenue «insoutenable».