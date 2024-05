Annoncé samedi soir par le bureau des médias à Ghaza, le nombre total de journalistes tombés en martyrs dans l'agression barbare sioniste contre Ghaza depuis plus de sept mois atteint désormais 143 victimes. La veille, on a appris la mort de Bahaa Okasha, dans un bombardement sioniste qui a délibérément ciblé son domicile, dans le nord de l'enclave palestinienne. Selon les indications du bureau des médias, Bahaa Okasha, photo-reporter du réseau médiatique Al-Aqsa, est tombé aux côtés de son épouse et de ses enfants dans les tirs qui ont détruit son habitation, dans le camp de Jabalia.143 journalistes et professionnels des médias figurent aujourd'hui dans la liste des plus de 35000 martyrs palestiniens, assassinés par une armée sioniste qui vise en priorité les enfants et les femmes de l'enclave de Ghaza, depuis le 7 octobre. Les professionnels des médias sontb devenus eux aussi une cible prioritaire dans la mesure où ils apportent un témoignage direct sur les exactions commises par les forces d'occupation, comme les dizaines de charniers découverts ces dernières semaines depuis que les fouilles aux alentours des trois principaux hôpitaux de Ghaza ont permis de retrouver les dépouilles de plus de 535 martyrs. Les journalistes palestiniens, notamment, se trouvent confrontés à des risques majeurs, la majorité des professionnels d'autres pays accrédités ayant été expulsés manu militari par l'armée sioniste afin d'empêcher tout témoignage probant sur ce qui se déroule dans l'enclave depuis bientôt huit mois. Ils doivent en effet effectuer leur travail sous les bombardements continus de l'aviation sioniste et les tirs meurtriers des forces terrestres d'occupation dont les avancées s'accompagnent de carnages, de destruction des infrastructures de communication, de coupure de l'électricité et de rupture totale des sources d'approvisionnement.

Il n'en demeure pas moins que leur sacrifice n'est pas vain dans la mesure où il aura largement contribué à la prise de conscience, partout dans le monde et principalement dans les universités américaines, européennes et autres, de la véritable nature du sionisme et de la responsabilité effective des Etats-Unis qui fournissent sans relâche, depuis le 7 octobre, les bombes et les munitions dont s'alimente le génocide en cours à Ghaza. En témoigne la vague d'indignation qui secoue depuis plus de deux mois les campus des principales universités aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et tout particulièrement en Espagne où la capitale, Madrid, a vu encore, samedi, défiler des milliers de manifestants, avec des pancartes et des banderoles en soutien au peuple palestinien, pour réclmer un cessez-le-feu à Ghaza et la rupture des relations entre l'Espagne et Israël. Cette mobilisation de plus de 4.000 personnes répondait à l'appel d'une trentaine d'organisations, à l'approche du 76e anniversaire de la Nakba, et dénonçait avec force le génocide sioniste à Ghaza.