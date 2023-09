La rencontre hier soir entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la RASD, Brahim Ghali, au siège des Nations unies, à New York, devait revêtir une extrême importance, dans la mesure où de nouvelles avancées sont apparues qui augurent de la relance effective du règlement de la question sahraouie telle qu'il découle des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité onusien. Ghali aura présenté à Guterres un exposé approfondi de la situation actuelle aussi bien dans les territoires illégalement occupés par le royaume du Maroc que dans les camps des réfugiés sahraouis.

Ce faisant, il aura mis l'accent sur différentes violations perpétrées par l'occupation marocaine envers les droits humains du peuple sahraoui, ainsi que sur le pillage systématique de ses richesses naturelles, en flagrante violation des décisions des tribunaux internationaux, dont celles de la Cour européenne qui «confirment sans équivoque que le Royaume du Maroc n'a aucun droit sur les richesses de ces territoires, que le peuple sahraoui en est le véritable propriétaire, et que son représentant politique et légal est le Front Polisario».

Il aura aussi évoqué les multiples initiatives de la RASD et du Front Polisario à l'échelle continentale et internationale pour consacrer les droits légitimes du peuple sahraoui qui bénéficie d'un soutien de plus en plus engagé et élargi à travers le monde.

De son côté, le ministère sahraoui des Affaires étrangères a réaffirmé, dimanche, que le règlement du conflit au Sahara occidental doit être conforme à la charte des Nations Unies et de la charte constitutive de l'Union africaine (UA), et ce en réponse à un communiqué de son homologue marocain, qui s'attache obstinément à la «solution colonisatrice et à ses atermoiement».

Selon un communiqué du ministère sahraoui des affaires étrangères, rapporté par l»Agence de presse sahraouie (SPS), la diplomatie marocaine a rendu public, à l'issue de la rencontre de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura avec le ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'occupation marocain, un communiqué réaffirmant la persistance du Royaume marocain dans la violation des exigences de la légalité internationale et sa volonté de saper les efforts d'un règlement pacifique du conflit au Sahara Occidental, en entravant le travail de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU au Sahara Occidental».

Le ministère sahraoui des Affaires étrangères qui «réaffirme sa condamnation de l'escalade dangereuse de l'Etat d'occupation marocain, met en garde contre ses répercussions destructrices sur la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région. La diplomatie sahraouie réaffirme que la seule solution est celle conforme à la charte de l'ONU et la charte constitutive de l'UA qui prévoient le droit imprescriptible et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le communiqué a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités en permettant en urgence à la Mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) de mettre en oeuvre ses missions, à savoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination au peuple sahraoui en vertu du plan de règlement ONU-OUA du 1991, signé par les deux parties au conflit (Maroc et Front Polisario) et adopté au Conseil de sécurité de l'ONU.