Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche galvanise la ligne dure de l’entité sioniste, où il permet au gouvernement extrémiste de renforcer son contrôle sur la bande de Ghaza et attise les velléités d’annexer la Cisjordanie occupée. « Nous sommes sur la même ligne sur tous les sujets», a annoncé mardi le président américain après un entretien avec le Premier ministre recherché par la CPI comme criminel de guerre, Benjamin Netanyahu. C’est à Ghaza, où l’agression barbare dure depuis plus de 18 mois, que le changement est le plus notable, selon Asher Fredman, directeur de l’Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste. « L’embargo sur les armes imposé (sous l’ancien président américain Joe Biden) a de facto été levé», analyse-t-il. « Cela, combiné au fait que le front nord (Liban et Syrie, ndlr) est désormais calme et que nous avons un nouveau ministre de la Défense ainsi qu’un nouveau chef d’état-major, permet à Israël de poursuivre plus résolument ses objectifs militaires» dans le territoire palestinien, dit-il. Selon Fredman, le président américain est très au fait de la situation. Après sa prise de fonctions, Donald Trump a proposé de transférer les 2,4 millions de Palestiniens de Ghaza vers la Jordanie et l’Égypte, provoquant un tollé international. Bien qu’il semble être revenu dessus depuis, ses déclarations ont galvanisé les ministres israéliens d’extrême droite, qui continuent de proclamer un tel projet. Le silence de Donald Trump sur la Cisjordanie conforte aussi les ministres les plus radicaux, qui rêvent ouvertement d’annexer ce territoire palestinien illégalement occupé par Israël depuis 1967, observent des experts. En mars, le cabinet de sécurité sioniste a approuvé la construction d’une nouvelle route controversée près de la colonie juive de Maalé Adoumim. Cette décision a été assimilée à l’«apartheid» par l’ONG israélienne La Paix Maintenant. Les ministres israéliens de la Défense et des Finances, Israël Katz et Bezalel Smotrich, disent considérer les constructions palestiniennes en Cisjordanie comme une «menace stratégique pour les colonies». Smotrich a qualifié l’année écoulée de record en matière de «démolitions de constructions arabes illégales en Judée-Samarie (nom biblique de la région)», affirmant que le gouvernement s’employait à y étendre les colonies juives. Ces colonies sont illégales au regard du droit international. « Depuis l’élection de Trump en novembre, la rhétorique sur une annexion de la Cisjordanie prend de l’ampleur, et se traduit par des actes concrets sur le terrain», souligne l’analyste Mairav Zonstein de l’International Crisis Group. C’est «l’approche propre à Trump et aux personnes qui l’entourent, qui pousse Smotrich, Katz et d’autres figures de la droite israélienne à penser qu’ils peuvent aller de l’avant vers une annexion», dit-elle. Sanam Vakil, du groupe de réflexion Chatham House, observe également qu’«il n’y a aucune critique ni condamnation des actions d’Israël (en Cisjordanie)» de la part du président américain, «ce qui donne (à cet État) les coudées franches et la confiance nécessaires pour poursuivre son agenda expansionniste». Sur Ghaza, Sanam Vakil juge que Donald Trump «offre à Netanyahu et aux durs de son gouvernement un très solide tremplin pour finir le job». L’armée sioniste dit contrôler 30% du territoire palestinien, mais d’après un calcul à partir des cartes publiées par elle, cette proportion dépasse 50%.