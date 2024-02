Le Sénégal sombre dans la crise politique. C’est le moins que l’on puisse dire d’une situation d’impasse aux conséquences violentes.

La société civile et l’opposition sénégalaises maintiennent leur pression sur le gouvernement en place qui ne veut pas, selon elles, de revoir sa décision consistant à reporter les élections présidentielles que l’opposition dans son ensemble la qualifie comme coup de force constitutionnel.

Les tiraillements qui caractérisent la relation entre l’opposition et le gouvernement sénégalais risque de mener vers une crise plus profonde et voir le Sénégal ouvert sur le scénario de la violence généralisée. Abdou Khafor Kandji a déclaré au nom des groupes qui ont constitué un collectif qui s’intitule (Protégeons notre élection) que « Nous appelons tous les Sénégalais à venir de manière pacifique participer à cette marche silencieuse pour dire non au report des élections, pour dire non au prolongement du mandat du président Macky Sall », a-t-il tonné. Cette déclaration a été faite à l’adresse de l’ensemble des sénégalais pour rappeler au gouvernement que le refus d’organiser une marche pour exiger le rejet de la décision prise par le président Macky Sall ne pourrait arrêter la détermination du peuple sénégalais à défendre la légitimité constitutionnelle et le processus électoral. Le gouvernement qui a essayé de couper l’Internet afin de restreindre l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes étudiants et l’opposition en général, se trouve aujourd’hui face à un dilemme qui consiste a faire face à un sérieux problème en rapport avec le respect des libertés démocratiques. Il faut signaler que Les huit universités publiques du Sénégal ont « entamé lundi pour deux jours une grève très suivie par les enseignants pour protester contre la mort d’un étudiant dans le contexte des troubles de vendredi à Saint-Louis (nord) », a rapporté le principal syndicat de l’enseignement supérieur. Cette mobilisation est en train s’accroître chaque fois que le gouvernement affiche un entêtement quant aux appels de la société civile et l’opposition qui exigent au président du Sénégal de revoir sa décision consistant à reporter les élections présidentielles.

La détermination des étudiants qui constituent la trame de fond de la mobilisation sur le terrain risque d’être reçue avec une attitude très violent les forces de sécurité sénégalaises comme un signe de rejet de toutes les propositions qui ont trait aux élections présidentielles reportées.

La situation est appelée à connaître plus d’escalade dans la mesure où l’opposition et la société civile maintiennent leur pression et le gouvernement campe sur ses positions et reste imperturbable au demeurant. La situation politique au Sénégal s’est répercutée sur la situation économique et sociale du pays. L’analyste Bara Ndiaye a abordé les retombées financières de la crise politique sur les citoyens au Sénégal

A ce propos, il explique que « Au niveau de la diaspora, selon l’observatoire de la qualité des services financiers, nous envoyons l’équivalent de deux milliards de dollars (par an) en termes d’aide financière et d’investissement dans le pays. Avec la coupure d’Internet, on ne peut plus faire ce genre de transfert via des applications mobiles. Ce genre de service est très développé au Sénégal et est utilisé par toutes les familles. L’autre impact, c’est que les transferts intra-urbains sénégalais, le transfert des biens de première nécessité, est bloqué. Au niveau national, les transports sont réduits. On peut dire que cette crise institutionnelle a provoqué un blocage au niveau du Sénégal », a souligné le spécialiste Bara Ndiaye. La majorité des économistes et des experts sénégalais a été unanime à affirmer que l’économie du Sénégal est mise à rude épreuve par la politique en cours et ses retombées néfastes sur le pays en général.