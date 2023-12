Les habitations, les mosquées, les églises et les écoles ayant été détruites, l'armée sioniste concentre ses attaques barbares contre les hôpitaux dont plus des deux tiers sont à l'arrêt dans toute la bande de Ghaza, après plus de deux mois et demi de bombardements sauvages. Hier, c'est l'hôpital al-Ahli Arab, un des derniers établissements encore en service, que la barbarie sioniste a pris d'assaut, montrant ainsi le mépris et l'arrogance face aux condamnations qui pleuvent partout dans le monde et aux appels à un cessez-le-feu immédiat. Après avoir assiégé cet hôpital, comme ce fut le cas pour tous les autres, l'armée sioniste a arrêté plusieurs médecins, infirmiers et blessés, avant de saccager les différents services et détruire des pans de l'établissement. Elle a laissé derrière elle quatre personnes blessées devenues des martyrs à cause des tirs des soldats sionistes dans l'enceinte de l'hôpital. Al-Ahli Arab, également appelé hôpital baptiste, avait subi auparavant des explosions sur son parking, le 17 octobre, causant plus de 400 morts selon le ministère palestinien de la Santé. Engluée dans ses mensonges et ses forfaitures, l'armée sioniste a accusé le Djihad d'avoir provoqué ce drame mais ses «démonstrations» ne parviennent à duper personne, ni à Ghaza ni partout dans le monde. Les pénuries d'eau, d'électricité, de vivres et de carburant qui ont engendré une crise humanitaire catastrophique sont là pour mettre à nu les pratiques d'une armée qui se glorifie des tueries massives d'enfants et de femmes et n'hésite pas à abattre ses propres otages porteurs d'un drapeau blanc. L'OMS a déploré l'attaque criminelle de l'hôpital Ahli al-Arab qui accueillait les «patients critiques» du plus grand établissement hospitalier de Ghaza, totalement détruit par l'aviation puis les blindés sionistes.

Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté à hier le vote d'un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Ghaza, où l'agression barbare sioniste depuis le 7 octobre a fait près de 20.000 martyrs et 54.000 blessés, en majorité des enfants et des femmes. Le vote prévu lundi soir a été reporté officiellement à hier afin que les négociations permettent d'éviter un troisième veto américain, vivement critiqué par l'ensemble de la communauté internationale pour sa duplicité, dès lors que l'administration Biden soutient pleinement la poursuite de l'agression sioniste à Ghaza jusqu'à nouvel ordre. Le 8 décembre, elle avait bloqué une résolution issue de la pression inédite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui n'a pas cessé de protester contre les crimes de guerre sionistes perpétrés à Ghaza. En réponse, l'Assemblée générale a adopté cette même résolution, non contraignante certes, par 153 voix pour, 10 contre et 23 abstentions, sur 193 Etats membres. La recherche d'un compromis et d'un nouveau texte conforme aux exigences des États-Unis signifie que «chaque heure, chaque jour qui passe, des civils à Ghaza meurent», sous les bombardements sauvages de l'aviation sioniste, a considéré sur X la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard.