Après l'Union européenne qui, le 29 janvier, avait «regretté» la décision de la junte au pouvoir au Mali de mettre fin à la réconciliation avec les groupes signataires de l'Accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, tout en mettant en garde contre les «sérieuses répercussions» d'une telle démarche, pour le pays concerné ainsi que pour toute la région, c'est au tour des Etats-Unis d'avertir sur les dangers auxquels est exposé le Mali. «Nous regrettons le retrait du gouvernement de transition de l'accord d'Alger, qui, s'il avait été pleinement mis en oeuvre, aurait apporté davantage de stabilité à tous les Maliens et à la région dans son ensemble», a notamment déclaré, jeudi dernier, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, face à la presse. Il a également mis en exergue exprimé la «profonde préoccupation» des Etats-Unis face à la «reprise des hostilités et au risque d'un retour à la guerre civile» entre les groupes armés signataires de l'Accord parrainé par les Nations unies et le gouvernement de transition qui y a mis fin par une déclaration expéditive, le 25 janvier dernier. En adoptant une rupture frontale sur une démarche portée par la communauté internationale jusqu'à la conclusion dudit Accord de paix, en 2015, paraphé par le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays, la junte malienne prend un risque de crise majeure aussi bien pour le Mali lui-même que pour l'ensemble de la région sahélo-maghrébine.

En sa qualité de chef de file du comité de suivi de la mise en oeuvre de cet accord, laborieusement conclu après des montagnes d'efforts, de sacrifices et d'investissements à la fois humains, matériels et financiers, l'Algérie avait pour devoir de veiller à apaiser les tensions survenues au lendemain du retrait contraint et forcé de la Minusma, notamment dans les régions de Tombouctou, Kidal et Gao. La doctrine qui fonde sa démarche diplomatique et géostratégique est suffisamment connue pour ne pas épiloguer à ce sujet et il est surprenant que la junte ait jugé productif un procès d'intention pour le moins fallacieux quand on mesure réellement le rôle et le poids de l'Algérie aussi bien dans la région que sur le continent. Rappelons juste, à ceux qui n'ont point de mémoire, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait, il n'y a pas si longtemps de cela, apuré les dettes de 14 pays africains. Cela s'est passé le 3 février 2023 et l'objectif s'inscrivait dans une politique de soutien à l'intégration continentale, soulageant tous ces pays d'une charge financière qui freine leur développement. Deux semaines plus tard, à la faveur du sommet de l'UA, le président Tebboune a annoncé un milliard de dollars au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et les projets de développement dans les pays africains. C'est dire combien la volonté et l'action de l'Algérie ont toujours été, sont et seront toujours par-delà les exhortations étrangers d'une junte qui semble méconnaître les faits depuis les années 1990 lorsque la diplomatie algérienne n'a jamais cessé d'oeuvrer à la stabilité, à l'intégrité et à la souveraineté du pays frère et voisin. Il faut croire que pour les autorités de la transition à Bamako, tout le monde a tort et elles seules ont raison. L'ONU, son Conseil, de sécurité, l'Union africaine et son CPS, l'Union européenne, la Cedeao, tout ce beau monde se fourvoie dans la problématique du Mali et, pour justifier une fuite en avant aventureuse, il suffirait de désigner à la vindicte populaire le pays en charge du processus dont est issu l'Accord de paix et de réconciliation. Le communiqué du MAE a été suffisamment éloquent pour dire au peuple malien ce qu'il doit savoir sur «la sincérité, la bonne foi et la solidarité de l'Algérie envers le pays frère et voisin...