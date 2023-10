À l'ère du numérique et de l'Intelligence artificielle, Israël a certes une longueur d'avance, mais n'est nullement garanti d'une victoire. Et pour cause, dans la guerre mondiale des opinions publiques, qui a éclaté simultanément avec l'agression israélienne contre Ghaza, il est aisé de constater que l'Etat sioniste soit débusqué pour ses mensonges. Les gigantesques manifestations de soutien au peuple palestinien dans de grandes villes américaines et européennes prouvent, si besoin que le «Dôme de fer» médiatique se fissure et chaque action de propagande est contrée par les partisans de la paix qui parviennent à mobiliser en Occident même des millions de citoyens. Il n'est pas dit, pour autant, que la poussée des opinions publiques ait atteint une taille critique à même de peser sur la décision des grands pays, mais l'on sent bien une réelle volonté de résistance au coeur de l'Occident et un affaiblissement politique visible d'Israël. Il faut dire que la guerre asymétrique que mène l'occupant sioniste contre les habitants de la bande prend des proportions mondiales. Des raids médiatiques en règle sont menés par les relais de l'entité sioniste, aux quatre coins de la planète. La dimension qu'a prise le harcèlement contre toute personne remettant en cause l'existence d'Israël ou s'interrogeant simplement sur ce qui se déroule à Ghaza est sans commune mesure. Le déferlement de haine contre toute parole pro-palestinienne est inouïe. Les spécialistes de la propagande de guerre ne trouvent pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Des personnalités cultuelles, sportives et politiques sont quasiment passées au hachoir médiatique. Des noms on peut en citer des dizaines, spécialement dans le Vieux Continent où personne n'est autorisé à émettre un avis contraire que celui que délivre les chiens de garde d'Israël en Europe. Les mêmes spécialistes décryptent, dans le mode opératoire de cette impressionnante offensive médiatique, des moyens exceptionnellement importants, une organisation minutieuse des attaques et une gigantesque armée de propagandistes très bien formés à la tâche qu'ils mènent depuis plus d'une dizaine de jours. Chargés de relayer toutes les fake news que produisent les services de renseignement israéliens, ils font exactement ce qu'il faut pour diluer la responsabilité historique de l'État hébreux dans ce qui arrive à Ghaza. Des bébés israéliens prétendument décapités, à l'accusation montée contre une organisation palestinienne dans le bombardement de l'hôpital qui a fait plus de 500 morts, en passant par les prétendues alertes aux civils avant une frappe aérienne, sont tous consignés et envoyés aux «soldats» médiatiques pour un traitement sur le terrain. Ces derniers sont également missionnés pour débusquer la moindre parole pro-palestinienne pour la faire taire et salir son auteur.

Les propagandistes agissent en meute. On les voit sur les plateaux de quasiment toutes les chaînes de télévision occidentales. Le mot d'ordre est le même, à savoir mettre en minorité les voix discordantes, les empêcher d'exprimer une opinion libre et faire en sorte d' avoir le dernier mot. Et le plus important dans cette stratégie est de faire des exemples. L'on a vu cela avec deux personnalités, l'une médiatique et l'autre sportive, toutes deux d'origine algérienne. Zeribi et Benzema ont eu droit, au même titre d'ailleurs que le joueur algérien de Nice, Youcef Atal, à un tribunal médiatique digne de l'époque de l'inquisition.

Ailleurs en Europe et aux États-Unis, le traitement est le même. Les relais du lobby sioniste n'épargnent aucune personnalité et tentent par tous les moyens de lui couper les vivres et l'effacer complètement des écrans. Ce que ces propagandistes ont fait avec l'humoriste camerounais, Dieudonné M'bala M'bala, est appliqué avec une férocité sans nom à toute voix discordante. Les spécialistes de la propagande dévoilent l'objectif de cette opération mondiale: faire table rase de tout discours anti-israélien, à l'échelle de toute la planète. Mais au même temps que de deviner le but ultime d'Israël, ces mêmes experts estiment aussi que c'est là un signe de faiblesse de la part de l'État sioniste. La dictature qu'il veut imposer à toute la planète est la preuve d'une peur bleue d'un tribunal de l'humanité, à l'image de celui qui a provoqué la fin du régime de l'apartheid.

Les personnalités attaquées disparaissent des écrans de télévision, mais font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Un canal de communication autrement plus difficile à contrôler, sachant que Russes et Chinois en contrôlent deux importants réseaux, TikTok et Telegram. En tout état de cause, la guerre qui fait rage en Palestine a été transférée dans l'espace médiatique et cybernétique à l'échelle de l'humanité entière. Cette résistance a réveillé les opinions publiques européenne et américaine.