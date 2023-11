Le Tchad a rappelé son chargé d’affaires auprès de l’entité sioniste pour des consultations en raison de la crise humanitaire à Ghaza, théâtre depuis près d’un mois d’une agression sioniste barbare, a annoncé samedi soir le ministère tchadien des Affaires étrangères. Affirmant «suivre avec attention et inquiétude la situation au Moyen-Orient, notamment les vagues de violences meurtrières sans précédent dans la bande de Ghaza, le Tchad a décidé de rappeler son chargé d’affaires» auprès de l’entité sioniste pour consultations, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ibrahim Adam Mahamat dans un communiqué.»Face à cette tragédie, le Tchad condamne la perte des vies humaines de nombreux civils innocents et appelle à un cessez-le-feu, conduisant à une solution durable de la question palestinienne», a ajouté M. Adam Mahamat. Plusieurs pays ont déjà rappelé leur ambassadeur auprès de l’entité sioniste à savoir la Turquie, le Honduras, la Jordanie, le Bahreïn, la Colombie et le Chili. Quant à la Bolivie, elle a rompu ses relations diplomatiques avec l’entité sioniste.