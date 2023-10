Depuis le 7 octobre, les médias occidentaux, instruits par les pouvoirs officiels et occultes d'un Occident aux abois, poursuivent une étrange campagne de propagande, à contresens de la réalité telle qu'elle apparaît au regard du monde, interloqué par tant de malhonnêteté et de servitude. Dans les écrits, dans les reportages télévisuels et dans les commentaires sur les plateaux ou ailleurs, le discours brille par un unanimisme flagrant en faveur de l'agresseur sioniste au détriment du peuple palestinien, victime pourtant évidente d'une véritable boucherie. Il suffit que le gouvernement Netanyahu et l'armée sioniste prétendent une explication boiteuse pour qu'elle soit reproduite, avec un entrain et un zèle exemplaires. Une telle soumission relève presque de la psychopathologie. Le cancer est, en effet, si profond qu'on serait presque tenté de leur trouver des circonstances atténuantes. Quoique. Voilà une dizaine de jours que les bombardements meurtriers pleuvent sur Ghaza, confrontée à une aviation sioniste dont les tirs sans risque aucun visent invariablement les écoles, les mosquées, les habitations et...les hôpitaux. Face aux centaines de victimes recensées chaque jour, l'armée sioniste affiche un bilan «encourageant» et les médias occidentaux évoquent des morts parmi lesquels il «pourrait y avoir quelques civils», malgré la vérité des images montrant d'innombrables enfants et femmes tués ou blessés par les bombes dont certaines au phosphore, un crime de guerre soigneusement caché. Comme est caché le fait que des mercenaires et des «conseillers» militaires occidentaux sont accourus, dès le 7 octobre, au secours de cette armée sioniste pour s'assurer que le carnage sera méthodique et absolu. Le maquillage des faits est encore plus criard sur les plateaux où défilent des «experts» du conflit soigneusement sélectionnés dont l'outrance et l'indignité devraient servir d'exemple aux programmes des grandes écoles de ces pays si attachés aux droits humains. Mais les masques sont tombés depuis que la réalité a rattrapé ces faussaires d'une information prétendument objective dont on voit bien qu'elle est caricaturale à l'excès et qu'elle illustre l'extrême indigence morale de ses auteurs. Dans l'hystérie collective produite par les tambours du sionisme, il y aura toujours des esprits éclairés qui demeureront fidèles aux valeurs de la liberté et de la justice, partout et pour tous.