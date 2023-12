Les Algériens bloqués à Ghaza seront imminemment rapatriés. C'est ce qui ressort du dernier communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «Les mesures et dispositions nécessaires ont été prises au niveau du ministère des Affaires étrangères en coordination avec l'ambassade d'Algérie au Caire, afin de lancer l'opération d'évacuation, dès la délivrance des laissez-passer nécessaires par les autorités égyptiennes via le Terminal de Rafah», souligne le MAE dans son communiqué. Le document en question a été émis à l'issue d'une rencontre tenue entre le DG des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger, et des représentants des familles de la communauté nationale établie à Ghaza. «En sa qualité de chef de la cellule de crise mise en place au niveau du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le Directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger a reçu, au siège du ministère, des représentants des familles de la communauté nationale établie à Ghaza, qui ont soulevé leurs préoccupations et leurs interrogations sur l'opération d'évacuation de leurs proches bloqués à Ghaza», explique l'instance diplomatique dans son document. Les hôtes du MAE n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer «leur inquiétude quant aux conditions et aux risques découlant des attaques barbares des forces d'occupation sionistes», lit-on dans le communiqué. Le DG des Affaires consulaires et de la Communauté nationale à l'étranger a assuré que toutes les mesures et dispositions nécessaires avaient été prises pour mener à bien l'opération d'évacuation dans les meilleures conditions, conformément aux instructions des hautes autorités de notre pays qui accordent une importance extrême au suivi de la situation de notre communauté à Ghaza, selon la même source. «Les personnes reçues ont été rassurés», ajoute la même source, soulignant que «la situation de notre communauté à Ghaza est suivie de près».Dans la bande de Ghaza, la situation est indescriptible et plus qu'inquiétante. L'escalade barbare et sanguinaire perpétrée par l'entité sioniste à Ghaza perdure depuis près de trois mois, transformant la bande en un cimetière à ciel ouvert. Les populations civiles soumises à un blocus total, pourtant dénoncé comme illégal par l'ONU, sont prises pour cibles, jour et nuit. Les massacres qui se sont intensifiés avec l'opération Déluge d'Al-Aqsa, menée le 7 octobre dernier, par le Hamas, ont rayé de la carte des quartiers entiers. L'armée sioniste tire sur tout ce qui bouge. Ambulances, commerces, médias, écoles, hôpitaux. Aux dernières nouvelles au moins 70 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe sioniste sur le camp de réfugiés d'al-Maghazi, dans le centre de la bande de Ghaza. Le dernier décompte macabre établi par les autorités sanitaires palestiniennes s'est élevé à 20 258 martyrs, majoritairement des femmes, adolescents et enfants, et plus de 53 000 personnes blessés. Parmi ces victimes, 201 personnes sont tombées en martyrs ces dernières 24 heures en plusieurs endroits du petit territoire. L'aviation et l'artillerie ont visé plusieurs cibles du nord au sud du territoire, notamment le camp de réfugiés de Nousseirat où une frappe a tait 18 martyrs. «Aucun endroit n'est sûr, il n'y a nulle part où aller», a déploré Thomas White, le directeur de l'office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Ghaza. 1,9 million des quelque 2,4 millions d'habitants déplacés par les violences, «l'exigence la plus pressante est un cessez-le-feu immédiat», a redit le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.