L'Expression: Quelle est votre réaction au bombardement d'un hôpital à Ghaza qui a fait 500 morts?

Hocine Meghlaoui: Il est bien entendu interdit de bombarder des hôpitaux. Le monde entier a réagi, mais j'ai tout de même constaté que certaines réactions étaient tièdes. Le président américain n'a pas clairement condamné l'attaque. D'autres ont exprimé leur tristesse, c'est- à- dire leur état d'âme. Là aussi, ce n'est pas une condamnation claire. C'est un acte condamnable à tout point de vue. Le nombre de morts annoncés sont quelque peu en contradiction. On parle de 500, 700, certains ont avancé 200 victimes. Compte tenu de la nature de cette cible, un hôpital qui, en plus des malades, hébergeait des familles qui s'y abritaient pour éviter les bombes israéliennes, ce sont les chiffres les plus élevés qui sont les plus crédibles. Il faut savoir que cet hôpital est géré par la communauté religieuse chrétienne baptiste.

Mon sentiment est que cet acte est à condamner absolument et il doit faire l'objet d'une enquête internationale rigoureuse pour déterminer le vrai coupable. Mais ne soyons pas naïfs, il n'y a qu'Israël qui dispose de moyens aussi puissants pour réduire en ruine tout un hôpital. Qu'Ehud Barak accuse le Djihad islamique de ce bombardement relève de la manoeuvre pour semer le doute dans les esprits, qu'une enquête internationale peut aisément lever.



Peut-on estimer que ce crime contre l'humanité commis par Israël est un point de bascule dans le conflit israélo-palestinien?

Ça pourrait effectivement être un point de bascule. On peut le constater à travers les nombreuses manifestations quasi spontanées qui ont éclaté en plusieurs endroits en Palestine. Il reste que cette expression populaire ne doit pas être isolée. Maintenant, le genre d'évènement qu'ont vécu les habitants de Ghaza est assez grave pour pouvoir constituer un point de bascule. Il reste que l'entité sioniste et ses alliés disposent d'un arsenal de propagande qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le doute qu'ils sèment sur la partie qui a bombardé cet hôpital sera relayé partout dans le monde et pourra brouiller l'image à l'opinion internationale. C'est d'ailleurs ce que font Israël et ses soutiens occidentaux depuis le 7 octobre dernier. D'un autre côté, il n'y a pas que la propagande. Les États-Unis ont dépêché deux porte-avions dans la région. Une force exceptionnelle appelée à servir de dissuasion. Et si les Américains ont senti l'importance d'un tel déploiement, c'est bien parce que la situation est d'une gravité tout aussi exceptionnel. C'est la première fois depuis sa création en 1948, qu'Israël se retrouve aussi ébranlé.

En face de l'Occident des puissances ont émergé à l'image de la Chine et de la Russie qui ont clairement affiché leur soutien à la création d'un État palestinien indépendant. Pourront-elles faire bouger les lignes?

J'aurais souhaité que cela soit le cas. Mais je ne pense pas que les changements qui sont en train d'être opérés sur la scène internationale soient parvenus à un niveau susceptible de peser lourdement sur le conflit israélo-palestinien. La raison en est que la puissance dominante qui tient toutes les cartes au proche-Orient, sont les États- Unis. Ils agitent la menace de recourir à la force. Au conseil de sécurité de l'ONU, ils ont la latitude de rejeter toutes les résolutions qui n'arrangent pas Israël, à l'image de celle présentée récemment par la Russie. Cela pour dire que l'ordre international évolue certes, mais n'est pas arrivé au point d'imposer quoi que ce soit aux anciennes puissances, notamment sur la question palestinienne précisément.



Au regard que connaît le conflit israélo-palestinien, pensez-vous que le projet d'accord Abraham 2 soit enterré?

Il y a d'abord une remarque à faire sur les accords d'Abraham. Depuis leur discussion jusqu'à leur mise en oeuvre, ce sont le fait des gouvernants, pas des peuples.

Ces derniers sont contre et l'ont montré à diverses occasions. Ensuite, ces accords-là sont la négation de la cause palestinienne.

Abraham 2 était sur les rails et les derniers évènements ont fait dérailler le train.

Ce train sera-t-il remis sur les rails ou pas, cela dépendra des évènements en cours actuellement. Personne ne peut prédire le développement de la situation.

Sachant qu'elle est à l'origine de ce nouveau développement que connaît le conflit israélo-palestinien, la résistance palestinienne ne dispose-t-elle pas d'un levier pour obliger l'État sioniste à la négociation?

C'est évident, mais cela est conditionné par nombre de facteurs, mais aussi des réponses à des questions précises. La Cisjordanie entrera-t-elle dans le conflit? Des villages palestiniens en Israël même se révolteront-ils après le massacre de l'hôpital? Le Hezbollah, les Houthis au Yémen? Ces deux organisations disposent d'un arsenal militaire susceptible de fournir un appui sérieux à la résistance palestinienne.

D'ailleurs les porte-avions américains que nous évoquions plus haut sont aussi destinés à refroidir une velléité d'offensive généralisée sur Israël. Pour le moment il n'y a que les Ghazaouis qui font face à l'ennemi. Mais rien n'interdit un élargissement de la ligne de front, compte tenu de la spécificité historique de la situation actuelle.