Chez les Palestiniens, le désespoir est prégnant après un mois de bombardements ininterrompus, malgré les appels au cessez-le-feu répétés de l'ONU, d'ONG et de dirigeants du monde arabe et d'autres pays.»Arrêtez cette guerre injuste (...). Ils prennent pour cible des civils dans leurs maisons. Arrêtez cette machine à détruire. Sauvez-nous», a imploré mardi Hicham Koulab, un déplacé palestinien, rattrapé par les bombardements à Rafah, dans le sud du territoire. Plus de 10.300 personnes, en majorité des civils, dont 4.237 enfants, ont péri à Ghaza depuis le 7 octobre, selon le bilan mardi du ministère de la Santé du Hamas, et le territoire en état de siège compte plus de 1,5 million de déplacés internes, dans des conditions très précaires. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré que Ghaza soit devenu «un cimetière pour les enfants». Mais l'idée d'un cessez-le-feu a été rejetée par les Etats-Unis, proches alliés d'Israël, qui insistent sur «le droit d'Israël à se défendre» tout en préconisant des «pauses humanitaires». Alors qu'Israël s'est retiré de Ghaza en 2005 après 38 ans d'occupation, Netanyahu a affirmé à la chaîne américaine ABC News lundi soir que son pays prendrait, «pour une durée indéterminée, la responsabilité générale de la sécurité» dans le territoire palestinien.»De façon générale, nous ne soutenons pas une réoccupation de Ghaza», a réagi Washington.»Selon nous, les Palestiniens doivent être au centre de ces décisions. Ghaza est un territoire palestinien et restera un territoire palestinien», a ajouté le porte-parole du département d'Etat américain, Vedant Patel.

Mardi, Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé la mort d'un de ses membres à Ghaza, tué avec des dizaines de membres de sa famille lors d'un bombardement sur le camp de réfugiés de al-Chati. L'ONG a souligné qu'un cessez-le-feu était une «condition sine qua non» pour pouvoir organiser une réponse humanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé les parties à mettre fin aux souffrances des civils, déplorant une «faillite morale». Cette organisation a annoncé mardi qu'un de ses convois d'aide humanitaire vers l'hôpital al-Quds du Croissant-Rouge palestinien avait été ciblé par des tirs, dont il n'a pas précisé la provenance.»Ce ne sont pas des conditions dans lesquelles le personnel humanitaire peut travailler», a déclaré William Schomburg, responsable local de l'organisation. Des dizaines de travailleurs humanitaires et de médecins ont déjà péri dans le conflit. Les 2,4 millions de Palestiniens, piégés dans le territoire de 362 km2, sont soumis depuis le 9 octobre à un siège total qui les prive de livraisons d'eau, d'électricité et de nourriture, après plus de 16 ans de blocus israélien. L'armée sioniste multiplie les appels à l'exode adressé aux habitants de Ghaza pour se réfugier au sud, plus sûr selon elle. Mais les bombardements criminels continuent de toucher aussi cette partie du territoire.»

Les Juifs (Israéliens) disent d'aller en lieu sûr. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Ghaza», s'est insurgé Bilal Loubad, un déplacé palestinien à Rafah, parmi des personnes se recueillant autour des dépouilles de proches tués dans une frappe. Mardi, des milliers d'habitants dont des enfants ont pris la route à pied vers le sud, certains arborant des drapeaux blancs, devant des chars sionistes.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, des «dizaines» de corps et de personnes blessées se trouvent toujours sur les routes entre le nord et le sud de la bande de Ghaza, et l'armée fasciste «ne laisse pas les ambulances les (...) évacuer».