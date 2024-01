Lors de sa réunion mardi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a longuement débattu de la situation «catastrophique» que subit la population palestinienne à Ghaza mais aussi en Cisjordanie occupée où l'armée sioniste mène sans cesse meurtres et arrestations. En cette circonstance, l'instance onusienne qui a brillé à deux reprises par son incapacité à se prononcer sur un «cessez-le-feu immédiat» à Ghaza confrontée à un véritable génocide, en raison d'un veto des Etats-Unis, est finalement parvenue à s'entendre sur un «soutien» de la solution à deux Etats seule à même de mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient depuis 1948 et où des massacres incessants sont commis régulièrement et impunément envers le peuple palestinien. Outre cela, il a également appelé à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et à l'acheminement de l'aide humanitaire en urgence. Dans son intervention préliminaire devant les 15 membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'abord réaffirmé réitéré que la solution de deux Etats, trop longtemps «laissée pour morte», demeure l'unique moyen de concrétiser une paix «durable et équitable» en Palestine. C'est la raison pour laquelle, a-t-il martelé, la colonisation des territoires palestiniens «doit cesser», ajoutant que les récentes déclarations du Premier ministre sioniste Netanyahu qui rejette de manière «claire et répétée» cette solution est totalement «inacceptable» au regard du droit international et des multiples résolutions de la communauté internationale. «Un tel refus et le déni du droit des Palestiniens à un Etat ne feront que prolonger indéfiniment un conflit qui est devenu un risque majeur pour la paix et la sécurité mondiales» a souligné le secrétaire général de l'ONU qui a encore interrogé les pays membres du Conseil de sécurité sur le fait que «le droit des Palestiniens à un Etat doit être reconnu par tous et le refus de la solution des deux Etats doit être condamné. Quelle est l'alternative? Quelle peut être la solution à un seul Etat avec, en son sein, un aussi grand nombre de Palestiniens sans réels droits, liberté et dignité? Cela est inconcevable». Voilà plus de trois mois que Guterres et les responsables des ONG onusiennes présentes à Ghaza observent la manière dont l'entité sioniste cherche à imposer une nouvelle Naqba à une population civile martyrisée. Voilà plus de trois mois que le monde entier regarde, effaré, l'ampleur des massacres et des destructions, le blocage de toute aide humanitaire, la poursuite d'une agression barbare qui a fait plus de 25 000 martyrs dont une majorité d'enfants et de femmes. Jamais le droit international humanitaire n'a autant été bafoué, et jamais l' humanité n'a eu à s'interroger sur autant de crimes ouvertement pratiqués depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.