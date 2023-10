Le bilan de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie s'élève à 788 martyrs et 4100 blessés, selon l'agence palestinienne d'information Wafa. Un précédent bilan faisait état de 576 martyrs et près de 3000 blessés parmi les civils palestiniens, selon le dernier bilan provisoire. Les hôpitaux de la bande de Ghaza, cités par Wafa, ont annoncé lundi après-midi que le nombre de martyrs, victimes de l'agression sioniste en cours pour le troisième jour s'élevait à 704 martyrs et que 3900 blessés. Selon Wafa, ces chiffres ont été rendus publics dans un communiqué émanant des hôpitaux de la bande de Ghaza. En Cisjordanie. Les avions de chasse de l'occupation sioniste ont effectué de nouvelles frappes contre des cibles civiles dans la bande de Ghaza pour la quatrième journée consécutive. Ces avions ont bombardé l'hôpital ophtalmologique international dans la région de Tal al-Hawa et plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d'Al-Faluja au nord de la bande de Ghaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Les avions ont également bombardé plusieurs appartements résidentiels à Bordj Al-Andalus, au nord du quartier d'Al-Nasr à Ghaza, ainsi que plusieurs maisons à Al-Shuja'iya, Al-Tuffah, dans le camp d'Al-Shati et dans le quartier d'Al-Zaytoun, et plusieurs maisons dans les camps d'Al-Bureij, Al-Nuseirat et Al-Maghazi, ainsi que dans la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, selon la même source. Les frappes aériennes ont ciblé plusieurs maisons dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah, au sud de la bande de Ghaza. Des centaines d'obus et de missiles ont été tirés le long de la frontière orientale de la bande de Ghaza, causant d'importantes destructions dans les zones ciblées. Pendant ce temps, des canonnières sionistes ont ciblé la route Al-Rashid, sur la côte de la bande de Ghaza.

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré, lundi, que plus de 187 500 palestiniens de Ghaza ont trouvé refuge dans 83 de ses écoles. L'agence onusienne a indiqué, dans un communiqué, que le nombre de réfugiés augmentait en raison de la poursuite des frappes aériennes sionistes. L'UNRWA a déclaré qu'un demi-million de personnes ne recevaient plus d'aide alimentaire, l'agence ayant été contrainte de fermer ses 14 centres de distribution de denrées alimentaires. Les avions de guerre sionistes continuent de lancer des frappes aériennes dans différentes parties de la bande de Ghaza. La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis la bande de Ghaza une opération baptisée «Déluge d'Al-Aqsa» en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa. Cinq journalistes palestiniens ont été tués tôt hier par une attaque aérienne israélienne visant un immeuble résidentiel près du port de pêche de la ville de Ghaza, ont annoncé un syndicat de journalistes et un fonctionnaire. Le syndicat local des journalistes a annoncé dans un communiqué «le martyre de trois journalistes dans la bande de Ghaza lors de l'agression israélienne en cours». Le directeur du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas, Salameh Maarouf, a donné les identités des victimes: Said al-Taweel, Mohammed Sobboh et Hisham Nawajhah. Deux autres journalistes ont été tués lors de la couverture de l'agression sioniste dans l'est de Bureij et Beit Hanoun, tandis que deux reporters sont toujours portés disparus, selon le syndicat.

