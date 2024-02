Des dizaines de colons ont pris d’assaut hier, l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, sous la protection de la police sioniste, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les colons sionistes se sont introduits à Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches provocatrices dans ses esplanades et effectué des rituels talmudiques, tandis que la police sioniste a empêché les Palestiniens d’accéder à l’intérieur de la mosquée sainte, entraînant une diminution du nombre de fidèles pour le cinquième mois consécutif, précise Wafa. Troisième site le plus saint de l’islam, la mosquée d’Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d’El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité cultuelle et culturelle de la ville sainte.