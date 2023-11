Le peuple sahraoui commémore, aujourd’hui, la Journée nationale du prisonnier civil sahraoui, au moment où les autorités d’occupation marocaines continuent, en toute impunité, de commettre des crimes contre ces personnes injustement emprisonnées dans les geôles marocaines, en les soumettant à divers types de représailles et de traitements dégradants. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a promulgué, en mai 2019, un décret portant institution du 8 novembre « Journée nationale du prisonnier civil sahraoui ».La commémoration de cette journée est ainsi l’occasion pour souligner une nouvelle fois l’urgence de demander justice pour tous les prisonniers politiques sahraouis et de mettre fin à l’impunité dont jouissent les responsables de leurs souffrances. La date du 8 novembre a été choisie en raison des évènements survenus le 8 novembre 2010, lorsque les forces d’occupation marocaines ont démantelé sauvagement le campement de Gdeim Izik, qui comprenait environ 6 500 tentes installées par des Sahraouis un mois plus tôt pour protester contre les mauvaises conditions socio-économiques au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975.

Depuis, les prisonniers civils sahraouis du groupe Gdeim Izik, incarcérés dans différentes geôles marocaines, sont maintenus dans des conditions inhumaines et difficiles, une situation qui a été confirmée récemment dans le dernier rapport annuel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur la situation au Sahara occidental, publié fin octobre. D’ailleurs, depuis le rapport de Guterres, la délégation générale de l’administration pénitentiaire marocaine a délibérément et systématiquement exercé toutes formes de pressions sur ces prisonniers, en guise de représailles, tout en violant leurs droits légitimes. Et les prisonniers politiques sahraouis continuent de souffrir, négligés dans leurs maladies, torturés, réclamant leurs droits par des grèves de la faim malgré moult appels à les libérer.