Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé hier les Etats-Unis d’»encourager» l’entité sioniste à «tuer et à perpétrer des actes cruels» contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza.Recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à Téhéran, Raïssi a une nouvelle fois réclamé un «cessez-le-feu immédiat». Avec Soudani, «nous pensons que les bombardements doivent cesser dès que possible, qu’un cessez-le-feu doit être décrété immédiatement et que l’aide soit apportée au peuple opprimé et fier de Ghaza», a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.»Nos positions sont identiques sur ce dossier», a ajouté le Premier ministre irakien, qui s’est également entretenu avec l’ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité de l’Iran.»Ces crimes horribles et contre l’humanité sont un génocide, qui est mené par le régime sioniste avec le soutien des Etats-Unis et de certains pays européens», a dénoncé Raïssi.»L’aide américaine au régime sioniste l’encourage à tuer et à perpétrer des actes cruels contre le peuple palestinien. L’affirmation par les Américains qu’ils cherchent à aider Ghaza est une fausse promesse, qui n’est pas compatible avec leurs actes», a-t-il ajouté. L’ayatollah Khamenei a pour sa part déclaré que «sans l’aide militaire et politique des Etats-Unis, le régime sioniste ne serait pas capable de continuer».