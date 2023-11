Les forces d'occupation sionistes ont lancé, aujourd’hui, une campagne massive d'arrestation visant des dizaines de Palestiniens en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. L'armée sioniste a procédé à l'arrestation de six Palestiniens du camp de Jalazoun, au nord de Ramallah, après avoir perquisitionné et fouillé leurs maisons, précise Wafa, qui fait également état de l'arrestation de Cinq autres Palestiniens de la localité de Jaba, au sud de Jénine où des affrontements violents ont éclaté, pendant lesquels les soldats de l'occupation ont tiré de nombreuses balles et bombes assourdissantes. A Naplouse, les forces de l'occupation ont arrêté quatre Palestiniens lors d'un assaut lancé contre l'ancien camp d'Askar, à l'est de la ville, tandis que des soldats sionistes ont posé plusieurs explosifs dans les maisons de deux prisonniers Palestiniens après avoir forcé ses occupants à vider les lieux, dans la localité de Khalat Manaa, au Sud de la ville d'El Khalil, ajoute la même source. Par ailleurs, un Palestinien a été ble ssé par balles réelles lors d'un assaut des forces d'occupation contre le camp d'Aida, au nord de Beith Lehm, durant lequel des tirs de gaz lacrymogènes et de bombes assourdissantes en direction des maisons des citoyens Palestiniens ont été signalés. De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué qu'un jeune Palestinien avait reçu une balle dans la poitrine, relevant que les forces d'occupation ont empêché le personnel médical de s'approcher de lui et ont même procédé à son arrestation. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène quotidiennement des raids et des incursions dans des villages et des villes de Cisjordanie et à El Qods occupées, marquées par des attaques, des arrestations et des tirs de balles et de gaz lacrymogènes.