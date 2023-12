Les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut samedi à l'aube la ville et le camp de Jénine, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des témoins cités par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon ces sources, un grand nombre de véhicules de l'armée sioniste, accompagnés d'un bulldozer, ont pris d'assaut la ville et le camp de Jénine, depuis le poste de contrôle d'Al-Jalama. Des affrontements ont eu lieu entre des jeunes palestiniens et les forces d'occupation. De plus, des témoins ont rapporté que les forces d'occupation ont attaqué plusieurs bâtiments près du camp de Jénine. Les attaques sionistes en Cisjordanie occupée ont ont augmenté depuis le début de l'agression contre la bande de Ghaza le 7 octobre 2023. La semaine dernière, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a décrit la situation humanitaire en Cisjordanie occupée, en particulier dans la ville de Jénine, de «chaotique» et d'»inimaginable».

Citée par Wafa, la coordinatrice de Médecins sans frontières à Jénine, Luz Saavedra, avait expliqué dans un communiqué que «la violence contre les civils a augmenté depuis le 7 octobre, alors que les attaques contre les hôpitaux se sont multipliées de façon spectaculaire et sont devenues systématiques. De même pour les infrastructures de base et du service public qui subissent des actes de démolition».