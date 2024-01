La junte au pouvoir au Mali a affirmé jeudi soir que l'Accord d'Alger mettant fin à des années de crise et d'affrontements dans le nord du pays, en 2015, prendrait «fin, avec effet immédiat». Comme prétexte, la junte avance un «changement de posture de certains groupes signataires» de cet accord ainsi que l'argumentaire de l'existence supposée d' «actes hostiles» de ces groupes. Plus grave, elle s'en prend à l'Algérie, connue pour sa doctrine immuable en faveur de la paix et de la coopération mutuellement bénéfique, prétendant qu'il y aurait une «instrumentalisation» de l'accord par la médiation onusienne que conduit notre pays. Ce faisant, c'est l'ONU autant que l'Algérie que la junte malienne désigne d'un doigt douteux pour justifier une démarche lourde de conséquence pour la stabilité et la sécurité du peuple frère malien. On pressentait la manoeuvre depuis plusieurs mois déjà, mais elle s'est révélée dans toute sa nudité le 31 décembre lorsque le colonel Assimi Goïta a déclaré, dans le cadre des voeux du Nouvel An, la mise en place prochaine d'un soi-disant «dialogue direct inter-malien», c'est-à- dire en rupture avec la médiation des Nations unies sous l'égide de l'Algérie et donc en rupture direct avec l'Accord d'Alger. À ce moment-là, il fallait comprendre par «peuple malien» la négation d'une importante partie de ce peuple qui revendique depuis de nombreuses années une juste répartition des droits et des devoirs entre les fils et filles d'une seule et même nation.

Dans sa sortie d, la junte vient donc de «constater l'inapplicabilité absolue» de l'Accord d'Alger «et, par conséquent rsa fin, avec effet immédiat», selon le communiqué.

Le constat est vite effectué: «tous les canaux de négociations sont désormais fermés», observe, à juste titre, Mohamed El Maouloud Ramadane, porte-parole du Cadre stratégique permanent, l'alliance de groupes armés qui avaient signé l'accord de 2015 avant de reprendre les armes face à l'arrivée d'une junte qui n'a jamais caché son intention de rompre le fragile équilibre en vigueur depuis 2015. «Nous n'avons pas d'autre choix que de livrer cette guerre qui nous est imposée par cette junte illégitime avec qui le dialogue est impossible», a-t-il regretté. En officialisant sa stratégie de rupture à l'égard de l'Accord d'Alger, la junte ne fait que confirmer les multiples ruptures déjà constatées dans différents domaines depuis 2020, sans que cela ait, effectivement, un quelconque effet bénéfique sur la sécurité et la paix dans un Mali confronté à une mouvance terroriste complexe et fortifiée qui a fait dans la région sahélienne des milliers de victimes militaires et civiles et des millions de déplacés. La menace s'est en effet accrue avec le départ forcé de la Minusma, elle aussi accusée de «compromettre» le plan d'action de la junte depuis plus d'une année. Et parce qu'il faut donner du grain à moudre à cette stratégie aventureuse, la junte qui n'a encore rien apporté de concret à un Mali de plus en plus marqué par de multiples crises, socio-économiques et sécuritaires pointe d'un doigt rageur la «main de l'étranger», dont celle de l'Algérie, tout en masquant les véritables courbettes envers les instigateurs de cette pirouette insensée.

Il n'est pire sourd, dit-on, que celui qui ne veut entendre et les propos fielleux à l'encontre d'un pays connu pour son attachement à la paix, à la coopération et au bon voisinage ainsi qu'à la défense immuable de toutes les causes justes dont celle du peuple sahraoui qui transparaît clairement dans ce virage mortifère de la junte malienne n'auront aucune portée autre que celle d'un filet d'eau dans les sables d'un Sahel de plus en plus embourbé.