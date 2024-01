Les médias Houthis ont fait état de nouvelles «frappes américano-britanniques» menées dimanche contre la cité portuaire de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen contrôlé par ce mouvement, mais Washington a démenti cette annonce.»Des frappes aériennes de l'agresseur américano-britannique ont touché Hodeïda», a rapporté le site d'information Houthi, Ansar Allah, après des frappes menées vendredi et samedi par Washington et Londres en riposte aux attaques de navires en mer Rouge perpétrées par les Houthis, en «solidarité» avec les Palestiniens de Ghaza.

Les Etats-Unis ont aussitôt démenti: «aucune frappe américaine ou de la coalition n'a eu lieu aujourd'hui» (dimanche), a indiqué un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Le site Ansar Allah cite une source de sécurité affirmant que les frappes ont touché la région de Jabal Jada, dans le district d'Al-Luhaya, dans le gouvernorat de Hodeida. Selon la même source, des avions de guerre et des avions espions ont été aperçus en grand nombre survolant le gouvernorat. Les forces américaines et britanniques ont frappé vendredi des cibles Houthis à travers le Yémen, renforçant les craintes de propagation régionale de la guerre entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Une nouvelle frappe a visé samedi matin un site radar au Yémen, ont indiqué des sources de sécurité et l'armée américaine.

L'agence de presse Houthie, Saba Net, a par ailleurs affirmé que le chef du Conseil politique suprême, Mahdi al-Mashat, le plus important responsable politique des Houthis, avait reçu un appel téléphonique du président iranien Ibrahim Raisi. Al-Mashat a souligné lors de cet appel que «si l'agression israélienne contre le peuple palestinien opprimé à Ghaza se poursuit, cela conduira à l'expansion des opérations du Yémen contre l'ennemi israélien», selon Saba Net. Environ 12% cent du commerce mondial transite par la mer Rouge, mais depuis la mi-novembre, les attaques Houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes à éviter la zone, et emprunter la route la plus longue autour de la pointe de l'Afrique, au prix d'un surcoût du transport et de délais plus longs d'acheminement.

L'Iran a appelé hier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à «arrêter immédiatement la guerre» contre le Yémen.» Nous avertissons les Etats-Unis et le Royaume-Uni qu'ils doivent arrêter immédiatement la guerre contre le Yémen», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian lors d'une conférence de presse avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar à Téhéran. Il a précisé que «de hauts responsables de Sanaa», où sont basés les Houthis, «nous ont déclaré que tant que le génocide à Ghaza se poursuivrait, ils empêcheraient le passage des navires appartenant au régime sioniste ou des bateaux navigant vers des ports sionistes». Mais, a-t-il ajouté, ces responsables «nous ont assuré qu'ils n'allaient créer aucune perturbation pour la sécurité maritime» pour les autres navires.