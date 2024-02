Les Houthis du Yémen ont lancé six missiles en direction de deux navires marchands mardi, provoquant des dégâts légers sur l'un des deux bâtiments, a affirmé le Pentagone. Ces attaques s'ajoutent aux multiples autres qui ont perturbé le transport maritime mondial ces dernières semaines et sont intervenues quelques heures après de nouvelles frappes américaines sur les Houthis. «Des combattants houthis soutenus par l'Iran ont tiré six missiles balistiques anti-navires depuis des zones du Yémen contrôlées par les Houthis, vers la mer Rouge méridionale et le golfe d'Aden», a déclaré dans un communiqué le commandement militaire des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, Centcom. Trois des missiles ont visé le MV Star Nasia, un vraquier grec battant pavillon des îles Marshall, selon Centcom. Le «MV Star Nasia a rapporté une explosion près du navire qui a fait des dégâts matériels mais pas de blessés», tandis qu'un deuxième missile s'est écrasé à proximité et qu'un troisième a été détruit par un destroyer américain, précise le communiqué. Les trois autres missiles ont semblé viser le MV Morning Tide, un navire britannique battant pavillon de la Barbade, mais ils ont tous explosé en mer Rouge sans causer de dégâts, ajoute Centcom. Les Houthis avaient affirmé plus tôt avoir visé des navires américain et britannique au large du Yémen dans deux attaques distinctes. «La première (attaque) visait le navire américain «Star Nasia», tandis que l'autre visait le navire britannique «Morning Tide», avait déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, dans un communiqué. La société de sécurité maritime privée Ambrey avait rapporté d'abord une attaque de drone dans la nuit de lundi à mardi contre un cargo britannique battant pavillon de la Barbade, avant de préciser qu'il s'agissait d'un tir de projectile. Le projectile a été «lancé à partir d'une petite embarcation» et a explosé près du navire, causant des dommages mineurs, a-t-elle indiqué. Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO, l'attaque sur le cargo britannique a eu lieu à 57 milles nautiques (environ 105 kilomètres) à l'ouest de Hodeïda, grand port de la côte ouest du Yémen contrôlé par les rebelles houthis. Le Star Nasia a lui été pris pour cible à 10h30 GMT à environ 53 milles nautiques au sud-ouest du golfe d'Aden, a confirmé de son côté le ministère grec de la Marine marchande, en ajoutant qu'aucun blessé n'a été signalé parmi l'équipage philippin à bord. La coque ne semble pas avoir été percée, bien qu'il y ait des dégâts matériels, a-t-il ajouté. Le navire était en route des Etats-Unis vers l'Inde, et son propriétaire est coté à la bourse américaine, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait été associé aux Etats-Unis, a estimé Ambrey. Les forces américaines avaient mené dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle frappe contre le Yémen, visant deux drones marins chargés d'explosifs, selon Centcom dans un communiqué précédent. Depuis janvier, les Etats-Unis ont mené plusieurs attaques au Yémen et au large de ce pays en guerre, parfois conjointement avec le Royaume-Uni, en disant vouloir protéger les navires des attaques des Houthis, qui perturbent le trafic sur cette voie essentielle pour le commerce mondial. Les Houthis ont commencé à s'en prendre à la marine marchande en novembre, en affirmant viser les cargos liés à Israël, en solidarité avec les Palestiniens de Ghaza, confrontés à l'agression sioniste. Les navires américain et britannique ont également été désignés comme des «cibles légitimes» après les premières frappes contre les positions des Houthis. Les deux drones visés par les Etats-Unis avaient été «identifiés» dans «les zones du Yémen contrôlées par les Houthis» et représentaient «une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands», a-t-il ajouté, reprenant les mots généralement utilisés après chaque frappe.