Les Houthis ont revendiqué hier une attaque contre un «pétrolier britannique» en mer Rouge, signalée la veille par des agences de sécurité et le département d'Etat américain.»Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération visant le pétrolier britannique Pollux en mer Rouge avec un grand nombre de missiles navals», a indiqué leur porte-parole militaire, Yahya Saree. L'agence britannique de sécurité maritime UKMTO et la société de sécurité spécialisée dans le transport maritime Ambrey avaient rapporté vendredi une explosion à proximité d'un navire au large de la ville de Mokha.»Le navire et son équipage sont en sécurité», avait précisé UKMTO tandis qu'Ambrey faisait état de légers dégâts. Le département d'Etat américain avait ensuite indiqué qu'un missile lancé depuis le Yémen avait touché un «navire battant pavillon panaméen en route pour l'Inde, qui transportait du pétrole brut».»Il s'agit là d'un nouvel exemple des attaques illégales contre le transport maritime international, qui se poursuivent après de nombreux appels aux Houthis à cesser leurs activités», a-t-il souligné, en annonçant l'entrée en vigueur vendredi des sanctions américaines contre les Houthis, classés de nouveau en janvier comme une entité terroriste. La résistance yéménite multiplie depuis novembre les attaques contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, poussant de nombreux armateurs à contourner cette zone maritime essentielle pour le commerce international. Les Houthis réaffirment viser les navires liés à Israël en «solidarité» avec les Palestiniens de la bande de Ghaza, confrontés à une agression sioniste depuis le 7 octobre, faisant plus de 28 000 martyrs en majorité des femmes et des enfants. Depuis janvier, ils ciblent aussi les navires britanniques et américains en réponse aux frappes menées contre leurs positions par les Etats-Unis et le Royaume-uni. Les Houthis avaient revendiqué jeudi une autre attaque contre «un navire britannique» dans le Golfe d'Aden. Hier, ils ont encore assuré qu'ils «n'hésiteront pas à mener et à étendre leurs opérations militaires pour défendre le Yémen et affirmer (leur) solidarité avec le peuple palestinien». Les Houthis contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du territoire dans le nord-ouest du Yémen, pays en proie à une guerre civile depuis 2014.