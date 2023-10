688 massacres ont été commis par l'entité sioniste qui occupe les terres de la Palestine à Ghaza depuis le début de la guerre. Les frappes sans merci opérées de jour comme de nuit par l'aviation de l'occupant a, jusqu'à hier, occasionné la mort de plus de 7 050 personnes dont plus 2 913 enfants et plus 1 709 femmes. Un génocide voilé à l'opinion publique internationale par les médias occidentaux dont on découvre le vrai visage. Dans cette guerre qu'aucun mot ne peut décrire puisque des armes mondialement interdites sont utilisées contre la population désarmée de la bande de Ghaza, l'entité sioniste assistée par les USA se livre également à une guerre médiatique où tous les moyens sont bons pour influencer les populations du monde et obtenir un avantage, allant jusqu'à assassiner des journalistes et leurs familles. 22 journalistes au moins, objectifs des bombardements de l'entité sionistes ont perdu la vie. Le dernier raid a pris pour cible le domicile du journaliste de la chaîne qatarie Al Jazeera, Wael Dahdouh, qui a perdu son épouse et deux enfants, alors qu'il était en direct. L'occupant, exécute toute personne, allant à l'encontre de son projet psychopathe narcissique, relativement à son but de pousser la population de Ghaza vers le Sinaï en Égypte et récupérer ce qui reste de la Palestine. Les informations fortes en provenance de Ghaza ont mis à nu les médias occidentaux et dévoilent la brutalité et la barbarie d'un occupant sanguinaire au point où l'équipe médiatique de la BBC à Ghaza a formulé sa démission collective. Cette chaîne a volontairement caché la vérité à l'opinion publique internationale, favorisant le comportement d'un agresseur au-dessus du droit international au détriment d'une population qui ne dort plus, ne mange plus, ne boit plus, ne soigne plus ses blessés par manque de moyens et compte ses morts. Et pourtant cet État fantôme qu'on appelle Israël se fait passer pour la victime, bien qu'il se soit toujours attribué le titre d'une puissance mondiale possédant une armée morale. Sa morale, le monde l'a découverte fort heureusement. Il n'a pas seulement perdu la guerre contre une résistance qui lutte pour sa liberté et sa dignité, mais aussi la guerre médiatique et l'image fausse qu'il voulait offrir au monde. Deux principaux et valeureux mensonges formulés par l'entité sioniste ont été démasqués au grand public international. Le prétendu assassinat d'enfants démenti par le New York Times et son infiltration mensongère terrestre sur la bande de Ghaza. Son image a été ternie, notamment après le témoignage vigoureux d'une vieille dame relâchée pour des causes humanitaires par la résistance qui, par quelques mots, a effacé le dogme diabolique et fictif que l'entité sioniste voulait donner de la branche armée du Hamas. L'entité n'a plus de stratégie pour rattraper sa réputation. Le monde le sait maintenant et toutes les populations du monde aux USA, en Europe, dans le Monde arabe et en Afrique, ont décelé la ruse et manifestent dans la rue pour dénoncer les crimes de guerre de la protégée de l'administration des USA et de l'Union européenne.