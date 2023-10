En quittant momentanément la réunion du Conseil de sécurité pour cause d'intervention du représentant sioniste, le ministre des AE et de la Communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a sans doute démontré à ses homologues, dès son retour à la table des discussions, que la cause palestinienne demeure incontournable, malgré les manoeuvres et les crimes dont elle est sans cesse l'objet.

Dans ce contexte, le sinistre personnage que le président français Jacques Chirac ne pouvait pas «sentir», à savoir le Premier ministre de l'entité sioniste, est désormais politiquement fini. Outre un coup fatal porté à la politique américano-sioniste de la normalisation dont le coup de tonnerre en Arabie saoudite était très proche, l'offensive inédite du Hamas a, aussi, porté l'estocade à l'artisan zélé de l'expansionnisme sioniste en Cisjordanie et à El Qods-Est occupées. La politique de Netanyahu et du gouvernement d'ultra droite qu'il conduit, avec le soutien des partis religieux extrémistes, consiste, depuis son retour aux «affaires», en une colonisation à outrance, menée aussi bien par l'armée sioniste que par les colons juifs extrémistes dont la soif de sang hideuse est largement prouvée.

Des vidéos multiples en font foi sur les réseaux sociaux et seuls les dirigeants occidentaux qui n'hésitent pas à poser un voile «pudique» sur ces pratiques barbares font mine de les ignorer.

Le boucher de Ghaza et ses complices n'hésitent plus, forts du soutien inconditionnel des ÉEtats-Unis et des alliés occidentaux mais pas seulement, à poursuivre au grand jour leur agression fasciste contre une population civile martyrisée. Ils en profitent comme ils profitent aussi du silence assourdissant des États normalisés, parmi lesquels certains n'ont pas hésité à envoyer des avions porteurs d'aides et de plates excuses au sionisme, le lendemain du 7 octobre, pour marquer leur allégeance discrète mais assumée. Ce faisant, ils ont perdu toute référence à l'islam et aux peuples arabo-musulmans. Dans une Ligue arabe réduite à l'impuissance et où ils siègent avec une arrogance et une hypocrisie affichée, il y aura désormais un avant et un après le 7 octobre 2023 grâce auquel les marionnettes sont identifiées.

Les Palestiniens résistent avec un courage exemplaire que l'histoire ne manquera pas d'inscrire en lettres d'or dans la longue tragédie des peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté. La barbarie sioniste dévoilée et le fascisme de ses représentants mesuré, il reste aux peuples arabes, conscients des défis et des menaces qui s'imposent à toute la nation dont les richesses sont convoitées et les intérêts foulés au pied, à se mobiliser aux côtés des patriotes palestiniens pour la défense de la terre sacrée. Dans un monde où le discours est trompeur et la lâcheté fascisante proposée comme une valeur sûre, il n'existe pas d'autre voie au moment où la vague médiatique occidentale inonde le monde avec du faux et usage de faux, ne reculant ni devant le mensonge ni devant l'infamie.