Après avoir appelé durant plusieurs jours l'entité sioniste à la retenue et rejeté la violence fasciste de l'armée israélienne contre la population civile de Ghaza, a Chine dont un émissaire est attendu prochainement au Proche-Orient a haussé le ton. Dimanche, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a clairement exprimé le soutien de Pékin à la «juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux», confirmant une position qui va à l'encontre des visées sionistes dont l'expansionnisme plonge les territoires palestiniens occupés dans une barbarie quotidienne que les puissances occidentales «déplorent» du bout des lèvres. L'indécence a atteint son comble depuis le 7 octobre dernier, avec un alignement inconditionnel de l'Occident sur la politique du gouvernement d'ultra droite sioniste et son agression meurtrière contre une population civile désarmée dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée.

«La racine profonde (...) de la situation» entre la Palestine et l'entité sioniste est que «le droit du peuple palestinien a été mis de côté depuis longtemps», a constaté Wang Yi à la faveur d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, indique le communiqué du MAE chinois. «Cette injustice historique devrait prendre fin le plus rapidement possible», a encore considéré le ministre, précisant que la Chine entend «continuer à se tenir du côté de la paix et soutenir la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux».

Par-delà les déclarations formelles des capitales occidentales qui, depuis des décennies, prétendent soutenir la solution à deux États, telle qu'édictée par les résolutions des Nations unies, mais encouragent parallèlement les gouvernements sionistes successifs dans leur entreprise de colonisation effrénée des territoires palestiniens illégalement occupés ainsi que dans la judéïsation de la ville sainte d'El Qods, les réactions de nombreux pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique tendent à prouver que la duperie n'est plus de mise et que la véritable nature du sionisme est désormais connue. Qu'importe si les dirigeants des pays occidentaux se voilent la face et bouchent leurs oreilles quand un ministre sioniste du gouvernement Netanyahu ose justifier les crachats des colons juifs extrémistes sur un groupe paisible de pèlerins chrétiens, à El Qods occupée, par le fait que «c'est la tradition, depuis des millénaires»! Telle semble la vocation du «peuple élu» lorsqu'il est représenté par des ultra orthodoxes dont le fascisme a de quoi ébranler bien des certitudes, pour peu qu'on daigne lever le voile sur de tels comportements.

Mais quand on se tait face à un véritable génocide, pour ne traquer que les «manifestations de soutien» à un peuple qui combat pour son droit à la dignité et à la souveraineté, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre de ces prétendus «phares» de l'humanité, à l'éclat plus que terni.