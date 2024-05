Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, a appelé les musulmans de France, à l'approche hier des élections européennes, à voter pour contrer l'extrême droite mais aussi l'»esprit de repli sur soi».»En tant que Français et musulmans, il est de notre devoir de participer activement aux élections» européennes et nationales pour «renforcer notre démocratie» et «promouvoir les valeurs de justice, d'égalité et de solidarité», affirme dans son billet hebdomadaire le recteur de l'une des institutions représentant les musulmans en France. A moins de trois semaines des européennes du 9 juin, il souligne qu'»en votant, nous pouvons soutenir des politiques et des candidats qui défendent le bien commun et combattent l'injustice et la corruption, en accord avec les principes musulmans». M. Hafiz dit ses «graves inquiétudes» face à la montée de l'extrême droite, dont la potentielle victoire pourrait avoir des conséquences «particulièrement sévères» pour les musulmans, «allant de l'augmentation des actes islamophobes et des discriminations au renforcement des lois restrictives visant les pratiques religieuses et culturelles». Mais il déplore aussi «certaines mouvances se proclamant affiliées à l'Islam» et qui «dans un esprit de repli sur soi et de communautarisme étroit, prétendent qu'un musulman ne peut élire un non-musulman».»Rien n'est plus éloigné de la vérité», ajoute le recteur, avec en ligne de mire les «pseudo-prédicateurs» qui «exploitent la vulnérabilité des jeunes pour propager des idées qui divisent» en «prétendant que la participation politique serait incompatible avec la foi musulmane».Pour M. Hafiz, la participation électorale des musulmans est «une réponse citoyenne à l'intolérance et à la stigmatisation». Début mai déjà il avait invité les musulmans à une implication citoyenne, dans un long billet titré «la France, je l'aime et je ne la quitte pas», une allusion à un livre, «La France, tu l'aimes mais tu la quittes» où des musulmans français racontent les discriminations les ayant poussés à l'exil. La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet, ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.