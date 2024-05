Les bombardements de l'armée sioniste et combats au sol se sont poursuivis hier dans la bande de Ghaza. Dans la nuit, des avions de guerre sionistes ont survolé Ghaza et des tirs ont été entendus au sud-est de cette grande ville. Plus tôt cette semaine, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, avait demandé l'émission de mandats d'arrêt contre des dirigeants sionistes. Netanyahu s'adressera «bientôt» au Congrès américain, a annoncé jeudi soir le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, après que le président Joe Biden a fustigé l'annonce du procureur Khan.

L'agression a démarré le 7 octobre, faisant à ce jour plus de 35.800 martyrs, dont une majorité d'enfants et de femmes, selon des données du ministère de la Santé. L'armée sioniste a indiqué hier poursuivre ses attaques à Jabalia (nord) et dans le camp de déplacés. Hier, des témoins ont aussi rapporté des vols de drones autour de l'hôpital européen à l'est de Khan Younès (sud).»

Une guerre est menée contre les hôpitaux de la bande de Gaza», a affirmé jeudi le docteur Khalil Al-Darkan, porte-parole de l'hôpital Al-Aqsa à Deir al-Balah, avertissant que les activités de l'établissement pourraient être interrompues.

Au point de passage, «le secteur privé est pour l'instant prioritaire» pour l'acheminement de marchandises par rapport à l'aide humanitaire de l'ONU, a indiqué jeudi soir le patron de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. Les autorités sionistes ont également mainmise sur le côté palestinien de l'autre grand point de passage du sud, Rafah, l'ONU dénonçant une paralysie des livraisons de carburant, essentiel pour alimenter les générateurs des hôpitaux.

L'armée sioniste a lancé le 7 mai des attaques au sol à Rafah, faisant fi des mises en garde internationales sur le sort des civils. Quelque 800.000 personnes ont fui Rafah, selon l'ONU. Deux jours après l'annonce de l'Espagne, l'Irlande et la Norvège de reconnaître l'Etat de Palestine, le ministre des AE sioniste a indiqué hier avoir «décidé de couper le lien» entre le consulat d'Espagne à El Qods occupée et les Palestiniens. Le cabinet de guerre sioniste a ordonné à ses négociateurs de «retourner à la table des négociations pour obtenir le retour des otages».

Début mai, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas, par l'entremise du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, n'avaient pas abouti à un accord de trêve associée à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par l'entité sioniste. Selon le site américain Axios, le chef de la CIA doit se rendre «dans les prochains jours» en Europe pour rencontrer celui du Mossad et le Premier ministre du Qatar, dans un effort pour relancer les pourparlers.