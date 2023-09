La colère ne tarit pas dans la rue libyenne, partout à travers le pays. La réaction au lendemain de l'annonce de la rencontre «fortuite», selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères libyen, entre Najla Al-Mangoush et l'homologue sioniste, à Rome. Après une nuit mouvementée et un grand nombre de manifestations partout dans les grandes villes du pays, à l'Est comme à l'Ouest, dans la journée de dimanche, la décision du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah de suspendre Mme Al-Mangoush et de la traduire devant une commission d'enquête présidée par la ministre de la Justice a calmé les esprits. Mais les tensions demeurent vives, puisque une pluie de déclarations et de mises en garde a eu lieu, en témoignent les communiqués de l'Union générale des martyrs qui stigmatise la conduite de la cheffe de la diplomatie, de Dar al Iftaa qui a appelé à la démission pure et simple de Mme Al-Mangoush. Pour sa part, le Conseil municipal et le Conseil des notables de Misrata, une ville qui joue un rôle clé dans les affaires politiques et militaires de la Libye puisque ce sont ses milices qui ont chassé Daesh de Syrte en 2018 et barré la route de Tripoli aux forces du maréchal Khalifa Haftar, un an plus tard, ont réagi avec la même vigueur. Les deux instances rejettent catégoriquement toute démarche visant à établir une normalisation avec l'entité sioniste, estimant qu'il s'agit dans le cas de la rencontre de Rome d'une atteinte flagrante aux valeurs et aux constantes de la Libye.

La vitesse avec laquelle Mme Al-Mangoush a été exfiltrée de Tripoli, via l'aéroport de Mitiga, seul fonctionnel dans la région de Tripoli, la capitale libyenne, et ce malgré le démenti de l'Organe de sécurité intérieure (OSI) qui régit les mouvements et exclut tout accord en ce sens, montre que la mécanique de la normalisation était bien engagée en sourdine.

On sait depuis plusieurs mois déjà que d'intenses pressions sont exercées ici et là, dans toute la région maghrébine, pour imposer à certains pays en butte à des difficultés intérieurs, tant économiques que politiques, une normalisation d'autant plus honteuse qu'elle est farouchement rejetée par les peuples concernés. Il n'empêche, le contexte d'instabilité, voire d'insécurité qui prévaut dans la région sahélienne et les menaces implicites que contribue à véhiculer le terrorisme ravageur à la lisière des frontières sahélo-maghrébines tend à conforter les missionnaires mandatés pour convaincre certains États de passer outre le ressentiment de leur peuple envers une entité sioniste qui pratique au grand jour une politique faite de racisme et d'apartheid ainsi que des agressions meurtrières contre le peuple palestinien. La feuille de route tracée par la Ligue arabe, dans son initiative de 2002 proposant la paix contre la terre a toujours été balayée par l'entité sioniste qui poursuit, au vu et au su de la communauté internationale, un expansionnisme outrancier en Cisjordanie et à El Qods occupée et cela? les peuples arabes et musulmans l'observent à chaque instant. Comme aussi, ils observent le deux poids, deux mesures de certaines puissances occidentales, promptes à dénoncer un pseudo «terrorisme» palestinien et à ressasser une soi-disant «retenue» une armée sioniste d'occupation dont les exactions se conjuguent avec celles des colons juifs extrémistes.