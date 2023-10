Comme prévu, les représentants des pays occidentaux, pour l’essentiel européens, et les pays arabes, en majorité normalisés, ont échoué dans la tentative de conclure le sommet par une déclaration finale appelant à la paix au Moyen-orient. Cet aboutissement était prévisible, du fait d’un soutien bruyant et systématique de l’Occident tout entier aux côtés de l’État hébreu dans son agression barbare contre la population civile de Ghaza. Il conforte clairement la décision de l’Algérie et du président Abdelmadjid Tebboune qui a, aussitôt l’annonce faite de la tenue d’un tel sommet, signifié une fin de non-recevoir à une rencontre dont la finalité était par avance biaisée. Non seulement la diplomatie algérienne s’en trouve renforcée dans la justesse de sa vision et de sa démarche, elle en tire également une preuve supplémentaire quant à la nécessité d’une résurgence responsable et imminente de la Ligue arabe, étonnamment absente d’un défi majeur pour l’ensemble des peuples concernés. Au Caire, on s’est donc contenté de formuler des appels à la « trêve » entre l’entité sioniste qui multiplie, depuis plus de 15 jours, des raids aériens barbares contre une population civile, composée majoritairement d’enfants et de femmes, et le mouvement Hamas. Les participants au « sommet de la paix » auront cherché par-là même à sauver la face tant l’échec s’avère cuisant, malgré la tentative du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui, lui, a exhorté à faire vite pour « mettre fin au cauchemar » des Palestiniens. Nonobstant un partage des appels à l’entrée d’une aide vitale alimentaire et médicale pour la bande de Ghaza, les Occidentaux ont posé deux conditions préalables, à savoir une « condamnation claire du Hamas » qualifié d’organisation terroriste, d’une part, et « un appel à la libération des otages », quelque 200 prisonniers, pour la plupart des réservistes de l’armée sioniste. Les appels à une trêve entre l’entité sioniste et le Hamas palestinien pour permettre l’entrée de l’aide à Ghaza font que le «Sommet pour la paix» n’aura servi qu’à mettre en évidence la fausseté d’une position occidentale prétendument attachée à la solution à deux États dont il n’a guère été question au Caire. Par-delà les appels partagés pour l’entrée de l’aide à Ghaza, soumise à un blocus total depuis 16 ans et suivi d’un siège barbare, les représentants des pays occidentaux et des pays arabes n’ont pas pu s’entendre sur un communiqué final, ont indiqué des diplomates arabes. Les négociations ont achoppé sur les deux points évoqués plus haut alors même que la situation est dramatique pour toute une population palestinienne bombardée jour et nuit, depuis plus de deux semaines, par une aviation sioniste lâche et barbare. Et c’est en raison du refus catégorique de certains pays arabes, l’Égypte et la Jordanie principalement, d’inscrire ces exigences dans une résolution finale, que le sommet s’est achevé comme il a commencé, c’est- à-dire avec le constat qu’Israël bénéficie d’un soutien inconditionnel de tous les pays occidentaux à sa politique expansionniste et raciste, niant l’identité palestinienne et multipliant une multitude de tensions et d’agressions dans la région moyen-orientale. Du coup, la présidence égyptienne s’est contentée de diffuser un communiqué pour dénoncer « une scène internationale qui a révélé, ces dernières décennies, son incapacité à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne ». Cela, pendant que l’aviation sioniste veut accentuer un génocide caractérisé contre la population de Ghaza, sans compter les agressions meurtrières dans toute la Cisjordanie occupée. Et c’est au moment où une aide poussive commence à entrer à Ghaza, sous le double effet d’une forte mobilisation des Nations unies et des ONG qui en dépendent ainsi que de l’opinion internationale, outrée par les dérives fascistes et l’arrogance du gouvernement Netanyahu et de ses alliés occidentaux, que l’armée sioniste brandit la menace d’une agression terrestre censée conduire à la solution finale.