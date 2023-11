Réagissant au génocide dont la population de la bande de Ghaza fait l'objet depuis le 7 octobre dernier et en signe de solidarité avec les victimes d'une guerre acharnée perpétrée par une entité fanatique et sanguinaire, l'Association nationale des pharmaciens algériens a fait part à notre rédaction d'un communiqué pour un cessez-le feu sans conditions et affirme sa position aux côtés de la Palestine. Les membres de l'association soulignent dans leur correspondance: «L'Anpha suit avec attention l'évolution de la situation tragique dans les territoires palestiniens occupés». Tout en affirmant la position de l'Anpha en faveur de la cause palestinienne, les auteurs du communiqué ajoutent que les Palestiniens sont dans leur «droit légitime à libérer leurs terres, à se réapproprier leurs biens et à se défendre contre toute forme d'agression ainsi que de jouir de leur droit à la protection de la santé et l'accès aux soins, qui sont considérés comme des droits internationaux fondamentaux». L'Anpha a tenu à rappeler qu' «à travers les époques et les guerres que l'humanité a connues, les hôpitaux et les structures de santé, et le personnel soignant ont toujours été à l'abri de tout bombardement ou exposition à une quelconque forme de violence». Mais, fait remarquer la même source, «aujourd'hui, le monde et la communauté médicale en particulier, sont témoins de violations du droit international, d'innommables et d'innombrables crimes de guerre». L'association a tenu à dénoncer et condamner le fait que «des tonnes de bombes ont délibérément été versées sur des hôpitaux, des ambulances. L'eau, l'électricité, le gaz coupés, l'approvisionnement en carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs d'électricités bloqués». Cette situation, a-t- on ajouté, «a conduit à la mort de centaines de martyrs et à l'imposition d'un siège sans précédent à d'autres hôpitaux. Empêcher l'arrivée de médicaments, de fournitures médicales et autres, nécessaires au maintien en service des hôpitaux, est un autre massacre, ajouté à la liste des massacres et un crime punissable par le droit international». En tant que professionnels de santé, soutient l'association, «notre conscience professionnelle et humanitaire nous impose de condamner et de dénoncer haut et fort ces violations qui contredisent toutes les lois et conventions internationales». Il est donc dans la logique que «l'Association nationale de pharmaciens algériens, l'Anpha, appelle les institutions internationales de santé, a leur tête l'Organisation mondiale de la santé, et les organisations sanitaires et humanitaires gouvernementales et non gouvernementales, à assumer leurs responsabilités historiques et à faire pression sur les gouvernements des états membres afin qu'ils protègent le caractère sacré des hôpitaux, mettant fin immédiatement à ce génocide, de façon à éviter l'effondrement du système de santé».