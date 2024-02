Le principal syndicat agricole français a prévenu hier que les paysans étaient prêts à relancer leur vaste mouvement de colère si les mesures concrètes attendues n’étaient pas au rendez-vous d’ici une dizaine de jours, alors que s’ouvrent des discussions avec le gouvernement et la présidence. Après deux semaines de blocages routiers et d’actions parfois tumultueuses, comme dans d’autres pays européens, les manifestants français ont levé le camp début février après des annonces du gouvernement. Mais les puissants syndicats agricoles n’entendent pas baisser la pression sur des sujets aussi sensibles que les jachères, la simplification administrative, l’utilisation des pesticides ou encore l’élevage.»Les agriculteurs n’ont jamais désarmé. Tout le monde a dit: on est prêt à repartir si le travail réalisé n’est pas au niveau des attentes, qui sont très fortes», a déclaré Arnaud Rousseau, le président du premier syndicat de la profession, la FNSEA, sur la chaîne TF1. M. Rousseau devait être reçu dans l’après-midi avec les représentants des Jeunes agriculteurs (JA) par le Premier ministre Gabriel Attal, nommé début janvier, quelques jours à peine avant le début de la crise. De son côté, le président Emmanuel Macron recevra deux organisations minoritaires -Coordination rurale et Confédération paysanne- mercredi, avant FNSEA et JA la semaine prochaine.

M. Rousseau a fixé l’échéance au début du salon de l’Agriculture qui ouvrira le 24 février à Paris. Ce traditionnel grand rendez-vous du monde agricole est aussi un temps fort politique, avec la visite de nombreuses personnalités. Les réponses qui seront faites par les pouvoirs publics d’ici là conditionneront l’accueil qui y sera réservé à M. Macron, a-t-il prévenu. Après un premier train de mesures annoncées face à la colère paysanne «on veut voir ce qui change dans nos fermes», a-t-il souligné. Citant en particulier la promesse d’un grand plan pour les éleveurs, le syndicaliste agricole a ajouté que «si d’ici 10 jours il ne devait pas y avoir ce travail de fond, ce changement de logiciel, on serait prêts à repartir à l’action». Concernant les multiples annonces du gouvernement, qui a déjà mis sur la table plus de 400 millions d’euros de mesures d’urgence, Arnaud Rousseau a toutefois indiqué: «On voit bien que tout le monde est au travail» et «si on n’avait pas mis cette pression, on n’en serait pas là». Le céréalier, qui est aussi président du conseil d’administration du géant agroalimentaire Avril, a rappelé l’ampleur «inédite depuis 1992» du mouvement de colère des agriculteurs français fin janvier-début février, qui faisait écho des mobilisations comparables dans plusieurs autres pays européens. Parmi les sujets sensibles, tant pour les agriculteurs que les défenseurs de l’environnement, figure aussi le suivi des usages de pesticides, remis sur la table lundi. Huit ONG environnementales ont annoncé avoir quitté une réunion du comité de suivi du plan Ecophyto avec le gouvernement, des élus et des représentants des agriculteurs et de l’industrie. Ce plan, qui vise une réduction de moitié de l’utilisation des pesticides d’ici 2030 (par rapport à 2015-2017), a été suspendu par Gabriel Attal à la suite du mouvement paysan, officiellement pour en adapter le principal outil de mesure. Une décision qui a satisfait les syndicats agricoles majoritaires et consterné les associations environnementales. Autre question délicate, les jachères. La Commission européenne a adopté hier pour 2024 une exemption partielle aux obligations de jachères prévues par la Politique agricole commune (PAC), une revendication-clé des récentes manifestations agricoles en France et ailleurs en Europe.