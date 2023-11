C'est un cri de désespoir que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lancé vendredi dernier, en appelant à une réunion d'urgence de la Ligue arabe alors que les peuples de la région considèrent que celle-ci n'est plus qu'une coquille vide. Excepté quelques initiatives aussi modestes que unilatérales, comme hier en Jordanie où les dirigeants ont été «autorisés» par l'entité sioniste de larguer quelques containers d'aide médicale et autre à une population palestinienne assiégée ou le geste humanitaire du Caire qui a, très modestement, «accru» le nombre de camions destinés à Ghaza, il ne se passe rien d'essentiel sur le terrain des combats où l'armée fasciste sioniste continue ses bombardements meurtriers contre des civils dont une majorité d'enfants et de femmes. Comme à son habitude, Mahmoud Abbas laisse le soin aux «frères arabes» de s'impliquer davantage dans les immenses secours attendus par la population palestinienne martyre et, aussi, de peser plus visiblement sur l'avenir immédiat de la cause palestinienne. Samedi dernier, à la faveur d'une session extraordinaire du Comité exécutif de l'OLP, il a exhorté les États membres à convenir au plus vite d'un sommet d'urgence «pour mettre un terme à l'agression (sioniste) contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée et à faire tout ce qui est en leur pouvoir (les dirigeants arabes) pour permettre aux Palestiniens de rester sur leur terre». Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, poursuivait son marathon à Amman, Tel-Aviv, Ramallah, Chypre, Baghdad et Ankara dans le seul but de réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis à l'entité sioniste, balayant tout propos sur un cessez-le-feu et proclamant que l'entité fasciste a «le droit et l'obligation de se défendre».

La tonalité de ce périple ne laisse donc aucune place à un espoir, aussi mince soit-il, de mettre fin au génocide en cours à Ghaza où le peuple palestinien vit un véritable enfer. Les dissensions qui minent en profondeur la plupart des États arabes, notamment ceux qui ont embrassé la normalisation avec le sionisme, font que la Ligue arabe n'est plus le cadre effectif de discussions et de coopération pour résoudre les multiples crises dont souffre la région arabe, au Yémen, en Libye, au Soudan et au Liban. Voilà plusieurs années que les puissances occidentales et, à leur tête, les Etats-Unis se sont employés à torpiller par tous les moyens une renaissance de cette Ligue, sachant que les déchirements continus participent d'une stratégie de la division et de l'implosion pour réduire l'organisation à un «machin».

Le 31 ème sommet d'Alger, intervenu au lendemain de la pandémie de Covid-19, aurait pu marquer un tournant mémorable dans le destin de la nation arabe.

Malheureusement, des calculs et un travail de sape étaient à l'oeuvre, aussi bien dans le voisinage de notre pays qu'au Moyen-Orient où on découvre, de plus en plus, une propension à faire cavalier seul au nom de cette Ligue arabe moribonde. Habitué à jouer les équilibristes, Antony Blinken a donné de nombreux gages à des interlocuteurs arabes et aux civils palestiniens, les assurant de «l'engagement des États-Unis pour la livraison d'une aide humanitaire vitale et la reprise des services essentiels à Ghaza».

Cela intervenait hier au moment où l'armée sioniste affichait ouvertement son intention de multiplier les frappes meurtrières, n'épargnant ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards et saccageant avec une cruauté rare les écoles, les mosquées, les églises et les hôpitaux.